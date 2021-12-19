盧卡古等4人確診　提防車仔死火

周日(19日)晚英超頭場，狼隊主場迎戰「3哥」車路士。車仔近期頻頻失分，而且有盧卡古在內4名球員確診，影響甚大，啱啱經歷完快車賽事，匆匆再戰未回氣，預料會睇定先食，狼隊自知實力唔及對手，相信會採取穩守戰術，加上主場旺開半場和，不妨再追多鋪。（Now 621周日晚10時直播）

近日英國疫情嚴峻，車仔都唔例外，陣中有盧卡古、迪姆華拿、赫臣奧杜爾同一直養傷嘅芝維爾，證實確診需要隔離，上周中對愛華頓已缺陣，今仗更加唔使預佢哋，前3者更係重要嘅進攻棋子，難免令攻力受削。除此之外，車仔防守不如季初般穩健，單計聯賽已連續5仗有失波，導致只得2勝2和1負，包括上周中快車佔盡上風下，仍被愛華頓逼和1比1，再度失分，體能消耗亦唔小，隨時放慢節奏穩住防線。

狼隊一向守強攻弱，上場聯賽小勝白禮頓1比0，力保不失，早前連接惡鬥勁旅利物浦及曼城，同樣僅負0比1，其中對曼城，因下半場被判罰12碼而敗陣，至於對利物浦更加踢到補時才失守，雖敗不辱。單計主場，狼隊近3仗於上半場都同對手互交白卷，包括啱啱講僅負利物浦之役，預計今仗可頂得住半場，面對態沉嘅車仔，半場和有計。

曼城有霸氣半大值博

同晚仲有榜首曼城作客紐卡素，「藍月亮」以攻力強勁見稱，上場更加上大炒列斯聯7蛋，要攻入紐卡素易如反掌，預料今場可以迅速打開紀錄。事實上，曼城近4場聯賽作客上半場都領先2球或以上，博中位數1.5球嘅半場大。（Now 622周日晚10時15分直播）

直播表

周日1:00pm 天皇盃 浦和紅鑽Vs大分三神

Now 711、有線322台

周日1:05pm 澳職 FC麥克阿瑟Vs紐卡素噴射機

無綫myTV SUPER

周日3:45pm 澳職 FC悉尼Vs威靈頓鳳凰

無線85台

周日7:30pm 意甲 費倫天拿Vs薩斯索羅

Now 638

周日8:30pm 德乙 漢諾威Vs雲達不來梅

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs馬略卡

Now 632

周日10:00pm 英超 狼隊Vs車路士

Now 621

周日10:00pm 意甲 史柏斯亞Vs安玻里

Now 638

周日10:15pm 英超 紐卡素Vs曼城

Now 622

周日10:30pm 德甲 弗賴堡Vs利華古遜

香港國際財經台、有線662、有線602台

周日11:15pm 西甲 畢爾包Vs貝迪斯

Now 632

周一0:30am 英超 熱刺Vs利物浦

Now 621、611

周一1:30am 西甲 基達菲Vs奧沙辛拿

Now 632

周一3:45am 意甲 AC米蘭Vs拿玻里

Now 638

周一4:00am 西甲 皇家馬德里Vs卡迪斯

Now 632

周一5:00am 葡超 布拉加Vs比蘭倫斯

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