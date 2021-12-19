何詩蓓入400米自由泳決賽　今晚衝第3金

連奪兩項世界冠軍的何詩蓓周日（19日）於世界短池游泳錦標賽400米自由泳，游岀4分02秒57，總成績排第4名進入今晚（19日）舉行的決賽，力爭個人第三面獎牌！

何詩蓓（Siobhan）於今屆賽事大爆發，先後於200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，200自更打破世界紀錄，成為香港第一人。昨晚（18日）完成100自賽事後，Siobhan今日轉戰非主項400自，這位香港「女飛魚」近月在國際游泳聯賽(ISL)400自贏得7連勝，更在其中一場季後賽，游岀3分57秒06，刷新自己保持的香港短池紀錄。

初賽第4組第4線登場的何詩蓓同組對手實力強勁，共有3名東京奧運獎牌得主，包括：意大利的Simona Quadarella（800自銅初牌）、美國的麥頓（4x200自接力銀牌）及英國的Freya Anderson （4x100米男女混合泳金牌）。

今場何詩蓓以0.73秒起步，50米轉身時排第3，100米已力壓德國的高絲及英國的Freya Anderson衝上第1位，美國的麥頓中段追上，一直緊隨其後。Siobhan後段加速，最終順利以4分02秒57取得小組第1，麥頓慢0.46秒排第2。Siobhan總成績排第4晉級決賽，頭3位為中國的李冰潔（4分01秒26）、俄羅斯Anastasiia KIRPICHNIKOVA（4分01秒35）及加拿大的Summer MCINTOSH（4分01秒82）。