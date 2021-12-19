蘇亞雷斯不滿被換走　一句話鬧爆施蒙尼

周日(19日)凌晨西甲大戰，上季冠軍馬德里體育會作客以1比2不敵西維爾，仲爆出內訌，馬體會射手蘇亞雷斯不滿被換走，唔睬教練施蒙尼，更疑似向對方出言不遜，將帥不和，隨時影響軍心，令球隊雪上加霜。

開賽7分鐘，西維爾由拿傑迪錫遠射入網，打開紀錄，馬體會靠菲臘比蒙達里奧頂入角球扳平，上半場踢成1比1。

當全世界以為馬體會下半場會加強火力反擊時，教練施蒙尼喺57分鐘換走蘇亞雷斯，呢位烏拉圭國腳即時面露不悅，一路行一路唸唸有詞，當地傳媒指佢講咗句：「蠢材，又係咁。」似乎係不滿施蒙尼近期調動，蘇亞雷斯之前2場西甲僅後備上陣，今場復任正選，卻一早被換走，條氣梗係唔順。

其實蘇亞雷斯狀態的確麻麻，已經連續7場冇波入，近10場只入1球，又好難怪施蒙尼換走佢。

最終踢到88分鐘，馬體會被西維爾前鋒奧甘波斯射入致勝1球，亦係施蒙尼執教馬體會10年以來，首次遭遇西甲3連敗，已經落後榜首皇馬13分，恐怕衞冕成功機會非常渺茫。