菁英盃　兩球擊敗晉峰　東方龍獅重返榜首

「菁英盃」周日（19日）頭場，先由晉峰於深水埗運動場面對東方龍獅。東方憑孫銘謙及艾華頓，上、下半場各建一功，以兩球擊敗晉峰，全取3分後壓過傑志重返榜首。

雙方於9日內第二次碰頭，陣容各有少許變動。晉峰由何俊皓擔任左閘，小將劉君正、播磨浩謙復任正選，連同迪亞高，將全力支援前鋒何思哲及費利浦薩。至於東方龍獅方面，上仗受傷被換走的龍門鍾凱文繼續把關，梁振邦、馬高斯鎮守後防，米基爾、林柱機任攻中，三箭頭包括馬希偉、孫銘謙及艾華頓。

東方龍獅上仗補時階段慘被對手逼和，今仗極力爭勝，開賽初段禁區頂先搏得罰球，但艾華頓一射高出。23分鐘米基爾進攻時與對方守衞艾拔簡勞「火星撞地球」，兩人隨即倒地接受軍醫治療，幸好沒有大礙。32分鐘晉峰憑反擊差點先開紀錄，費利浦薩邊路快放，卡爾特納後上起腳，被門將鍾凱文擋出。 晉峰上半場形勢不錯，但6分鐘後門將羅澔陽禁區內「控離腳」，情急下踢跌孫銘謙， 球證直指12碼，「孫銘」親自操刀勁射破網，半場東方領先1比0。

易邊後落後的晉峰積極反撲，46分鐘費利浦薩前場截到皮球後連隨射門，被門將鍾凱文撲出不遠，茹子楠快播磨浩謙一步將皮球踢出底線。58分鐘東方把握晉峰後場失誤，米基爾射門被門將羅澔陽擋出，但艾華頓補射得手，東方領先2比0。晉峰及後換入紀思昊、廖億誠尋求「破蛋」，78分鐘廖億誠接應費利浦薩傳球，推大位起腳但不中目標。比賽尾段費利浦薩禁區外遠射，再次未能射破鍾凱文十指關，最終東方維持勝局，以2比0擊敗晉峰，全取3分後重返榜首，而晉峰則連續9場不勝。