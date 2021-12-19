菁英盃　保持不失　鍾凱文：完成賽前目標

「菁英盃」周日（19日）頭場賽事，東方龍獅於深水埗運動場以2比0擊敗晉峰，全取3分後壓過傑志重返榜首，而替球隊力保不失的門將鍾凱文，則對能夠完成賽前的個人目標感到開心，希望自己將來繼續進步。

東方龍獅U22門將鍾凱文上仗對晉峰，因體能問題需要提早退下火線，間接影響球隊臨場部署，最終令東方僅得一分。今仗再遇晉峰，「馬灣」表現不俗兼替球隊保持清白之身，賽後更首次成為「JSR U22 Player of the Match」，他感到相當開心：「幾滿意自己表現，另外達成咗賽前個人目標，幫球隊贏波同保持不失。」球隊今仗攻入第二球時，「馬灣」於後場顯得相當激動，他坦言：「唔多唔少都關上場波自己嘅表現事，不過球隊每入一球，其實我都會好開心同好興奮。」

年僅18歲的鍾凱文，上季季尾才獲提拔升上一隊，更有份入選「亞協盃」大軍名單。與大約半年前的自己比較，暫時已為東方龍獅上陣5次的「馬灣」，認為自己表現有明顯進步：「亞協個次經驗嚟，個陣自己都唔夠膽落場，依家覺得自己都有進步，起碼落到場無咁緊張。」惟他相信自己在各方面包括心態、技術等，仍需繼續改善及進步。