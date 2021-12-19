熱刺飽受病毒摧殘　捧利物浦客W

周一(20日)凌晨英超尾場大戰，利物浦作客飽受病毒摧殘嘅熱刺。「紅軍」利物浦表現勢如破竹，中前場球員輪流發威，近5場聯賽作客贏4場，繼續向英超錦標進發。熱刺喺領隊干地上任後表現確有復甦，可惜遇上世紀疫情，球隊陣容不整，加上近7次鬥利物浦錄得全敗，今場難有爆冷空間，熱捧客W。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

熱刺受到新冠疫情影響，多名球員及職員均中招，雖然之前冇指名道姓邊個染疫，但球隊公布有8名正選確診，加上歐協聯主場對雷恩，以及上周英超作客白禮頓同上周中鬥李斯特城都要延期，可以想像隊中情況非常嚴重。

由於球員要隔離10日，即使部分熱刺球員可趕及今場復出，但狀態肯定成疑，而且報道指中場孫興民及奧利華史基普新冠肺炎仲未好番，今場肯定冇份，再加上其他未確診球員亦缺乏操練及比賽保持狀態，對住大熟大勇嘅利物浦肯定捱打。

進取可博「讓球和」

利物浦雖然都有華基爾雲迪積克、法賓奴同居迪斯鍾斯確診，但無礙近期勇態，上周中主場反勝紐卡素3比1。即使今場作客亦唔驚，「紅軍」各項賽事近9場作客贏8場，合共射入29球，強橫嘅火力當然無堅不摧，但穩健防守先係成功嘅基石，球隊由前場開始逼搶，再加上由門將艾利臣比加領導嘅防線，其餘球隊要攻入紅軍大門甚具難度。

利物浦近年專門剋住熱刺，近7次對碰贏晒，不過值得留意當中有5次只以1球距離獲勝，熱捧客勝之餘，鍾意博賠率嘅朋友，不妨小注「讓球和」。