菁英盃　理文挫標準流浪奪4連勝

「菁英盃」周日（19日）尾場賽事於元朗大球場爆發，有標準流浪火併理文。結果憑黃俊皓和洛迪古斯上半場各入一球，理文以2比1戰勝比賽後段有盧均宜射入12碼的標準流浪，各項賽事取得4連勝。

標準流浪今場有基藍馬及金旻奎組成中堅組合，停賽後復出的林遼太推前一格出任墮後中場，林嘉緯及余在言負責組織攻勢，支援箭頭人物巴辛；理文今場收起基華尼頓及杜查祖利亞，前線改由洛迪古斯領銜，中村祐人、亞哥斯達及迪高負責中場派牌，荷西安祖和余煒廉坐鎮後防。

今場第一個攻勢來自流浪，1分鐘盧錦宏左路傳中，巴辛楔贏對手銅頭一搖高出。理文其後逐漸入局，9分鐘，翁煦濤交前，洛迪古斯擺脫守衞，腳面勁射偏離目標。15分鐘理文成功打破流浪防線缺口，張憙延左路勁射中腰波，流浪門將盧兆崎撲出不遠，埋伏尾柱的黃俊皓抽入，幫助理文先拔頭籌。

理文領先後，開始控制比賽節奏，30分鐘，「黃黑軍團」獲得前場罰球機會，黃皓雋操刀直射，未能考驗盧兆崎。完半場前補時階段，理文發起快攻，張憙延交給洛迪古斯，後者禁區頂拉弓射高波入網，幫助理文帶着兩球優勢回更衣室。

換邊後，理文繼續佔據優勢，49分鐘，張憙延開出罰球，迪高無人看管頂出界。6分鐘後，理文一次快攻機會，亞哥斯達右路窄角度起腳掠門而過。其後雙方都作出調動，流浪換入鄭子森和張家俊，理文亦派出金承龍。

比賽後段，落後的流浪開始發力，79分鐘更獲得黃金機會，巴辛接應直線單刀赴會，可惜未能射破袁皓俊的十指關。85分鐘，巴辛禁區內被對手剷跌，球證直指12碼點，極刑由盧均宜操刀射入，但為時已晚。最終理文保住2比1勝局，擊敗標準流浪。

流浪比賽後段奮起直追，對理文後防造成不少壓力，惟最終未能擺脫失分命運，教練賴嘉輝一方面對球隊的不言敗精神感到欣慰，另一方面亦承認球隊在表現上遇到瓶頸：「好開心對理文呢啲強隊，去到尾段我哋仲係有機會攞分；流浪人腳唔算太曳，但心態上未覺得自己可以同強隊一拚，呢個一定要調整。」他認為教練團能透過今場硬仗，發現球隊需要改善的地方，進一步為下場與傑志的「足總盃」4強硬仗作準備。

理文今場有多位主力缺陣下，最終成功全取3分，主教練陳曉明不忘對球隊上半場成功控制戰局表示稱讚，雖然比賽尾段一度出現亂流，但「曉明Sir」認為球隊能夠取勝兼避免球員受傷，已完成今日目標。