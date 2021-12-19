【足球如論】A米拿玻里交鋒殘鬥殘

意大利球壇因為球員接種兩劑疫苗比率達到95%以上，慶幸暫時賽程安排未有怎麼受影響，尾場AC米蘭對拿玻里的大戰應可順利上演。(Now 638周一凌晨3時45分直播)

雖說疫情未算嚴重，但傷兵問題仍然相當影響教練部署，米蘭由上季開始傷病導致球員倦勤的總場數達377場，為意甲前列分子之冠。米蘭這一陣子拉菲爾利亞奧和列比錫都受傷，加上左閘的迪奧靴南迪斯又因病而狀態欠佳，邊路突破能力頓時大打折扣，進攻中場巴謙戴亞斯亦狀態一般，攻擊線缺乏選擇，遇上勁旅時找入球就比較困難。

拿玻里5主力缺陣

另一邊廂，拿玻里的傷兵問題更嚴重，現在有5個常規主力缺陣，正選陣容要更換一半，當中高列巴尼是後防中流砥柱，域陀奧森漢是唯一有殺傷力的中鋒，二人缺陣影響最大。再者球隊主力跟副選球員實力相去甚遠，戰鬥力減弱之餘，球隊耐力也明顯不足，近來經常晚戰不保，有尾段失波的問題。不過球員能夠咬緊牙關，之前歐霸盃力挫過李斯特城也算有所交代。

兩隊過去周中都沒有比賽，難得地有充裕時間備戰，期望可帶來高水平大戰，米蘭會稍佔優勢，尾段的表現會成為關鍵。