聖若瑟書院　揚威母校盃帆船賽

香港遊艇會昨日於維港上演首屆「母校盃帆船賽」，共錄得近50艘船隊參賽。「母校盃帆船賽」的參賽團隊根據所屬學校組成，無論是本地大學、國際學校還是中學，只要團隊中至少有一半成員來自特定學術機構，就可以組隊參加。

是次賽事最踴躍的隊伍來自聖若瑟書院，該校畢業生分成6隊出戰賽事，為母校爭光。聖若瑟書院校長黃婉芬除了現身支持一眾畢業生外，更希望校內有更多學生可以參賽。

體現師生團結之情

香港大學亦不遑多讓，當中有6艘帆船分別代表香港大學建築學院、醫學院和利瑪竇宿舍等團體參賽。最終，聖若瑟書院其中一隊船隊「Crystal號」榮獲HKPN組別冠軍。香港大學其中一隊船隊「Footloose號」則於ATI組別榮獲季軍。

賽事亦見本地多間中學的畢業生參賽，包括拔萃男書院、拔萃女書院、香港培正中學、嘉諾撒聖瑪利書院及香港華仁書院等。香港華仁書院更獲舊生及前體育主任葉福華一同出戰賽事，體現師生團結之情。

身為香港中文大學畢業生的前港隊三項鐵人代表李致和與其他中大校友組隊，以「Pied Piper號」參賽。李笑言賽前數星期已進行練習，希望在團隊中發揮作用，有助團隊取勝。