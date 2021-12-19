何詩蓓400米自由泳摘季　累積2金1銅

連奪兩項世界冠軍的何詩蓓周日（19日）於世界短池游泳錦標賽400米自由泳決賽，以3分58秒12取得銅牌，中國的李冰潔奪得金牌，何詩蓓今屆個人奪得2金1銅，成績美滿。

何詩蓓（Siobhan）於今屆短池世錦賽大爆發，先後於200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，200自更打破世界紀錄，成為香港第一人。完成100自賽事後，Siobhan翌日轉戰非主項400自，這位香港「女飛魚」近月在國際游泳聯賽（ISL）400自贏得7連勝，更在其中一場季後賽，游岀3分57秒06，刷新自己保持的香港短池紀錄。

初賽周日下午舉行，何詩蓓游出4分02秒57，排小組第1、總成績第4，順利躋身決賽。初賽頭3位為贏得今屆800自金牌的中國泳手李冰潔（4分01秒26）、俄羅斯Anastasiia Kirpichnikova（4分01秒35）及加拿大15歲新星Summer Mcintosh（4分01秒82）。

19歲的李冰潔今場幾乎頭帶到尾，除頭50米由加拿大泳手領先外，李冰潔100米發力帶前，守住第2、3位的Siobhan在250米被Summer Mcintosh追過，最終她以3分58秒12，贏得銅牌，李冰潔則以3分55秒83獲得今屆第2金。

同日，歐鎧淳出戰女子50米背泳，以27秒45總成績排第18位，差0.19秒入決賽。另外，伍棹然在男子50米蝶泳造出23.51秒，排第36名，無緣晉級。他亦與何甄陶、吳欣鍵及卓銘浩出戰4x50米自由泳接力，以1分29秒04排第10，同樣未能入決賽。

至於50米自由泳初賽、準決賽兩度刷新香港紀錄的何甄陶，成為香港史上第一位晉級此項目決賽的泳手，周日他在決賽以21秒27完成，比準決賽的21秒22稍慢，排第8名。