車仔爆疫申請延期不遂　作客狼隊互交白卷

周日晚(19日)英超頭場，新增3名球員確診嘅車路士，賽前申請延期被拒要焗踢，最終作客同狼隊互交白卷，再度失分認真慘情。

車仔繼盧卡古、迪姆華拿、赫臣奧杜爾同芝維爾確診，賽前主帥杜曹表示再有3名球員確診，雖然冇指名道姓，但佐真奴費路、夏維斯同羅夫度斯卓克咁啱未有隨隊，似乎佢哋好大機會中招，賽前車路士曾申請延期，但被英超賽會拒絕。

由於傷病太多，「杜Sir」今仗改用今季多任中堅嘅杜利奧查洛巴重操故業，夥拍復出嘅尼高路簡迪打中場，但明顯未夾熟，一開波畀主場嘅狼隊佔到上風，15分鐘一次快速反擊由普丹斯近門建功，可惜有參與進攻嘅魯爾占美尼斯越位在先，經VAR檢查後被判入球無效，慘食詐胡，其後丹當斯卡近頂過唔到車仔門神艾度亞文迪，半場互交白卷。

下半場兩軍只有零星攻擊，車路士略為佔優，最有機會係基斯甸普列錫，佢喺78分鐘接應馬高斯阿朗素左路傳送，大步殺入禁區，半單刀埋門，起左腳射門，但被對方門將荷西沙亞左手救出，浪費大好入球機會。最終車仔只能同狼隊踢成0比0，爭標路途上再遇打擊。