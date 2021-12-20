哈利卡尼收山腳冇事　熱刺爭議逼和利物浦

盛傳因疫情可能會暫停嘅英超，周一(20日)凌晨上演火爆激戰，熱刺主場爭議性2比2逼和最後10人應戰嘅利物浦。今場大戰出現大量爭議性判決，其中熱刺前鋒哈利卡尼上半場施展「收山腳」，球證竟然只係畀黃牌了事，引嚟利物浦領隊高普以及大批球迷炮轟。

利物浦之前有華基爾雲迪積克、法賓奴同居迪斯鍾斯確診，今場賽事再有堤亞高艾簡達拿確診，以及佐敦軒達臣因病缺陣，令中場線面目全非，相反熱刺抖足大半個月後精神奕奕，開波13分鐘就由哈利卡尼先拔頭籌。呢位英格蘭前鋒20分鐘向安德魯羅拔臣飛身施展「收山腳」，直接踢中對方小腿，但球證只係判黃牌就算數。

雙方今場主攻踢得非常開放，利物浦喺35分鐘由迪亞高祖達頭槌追平，到69分鐘再有安德魯羅拔臣近門頭槌頂入反超前2比1；熱刺5分鐘後意外追和，利物浦門將艾利臣比加出迎解圍失誤，被孫興民輕鬆射入空門，3分鐘後安德魯羅拔臣從後踢人，VAR介入下球證直接向佢出示紅牌，不過熱刺未能把握人數優勢入波，最終踢成2比2完場。

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利物浦各項賽事8連勝走勢斷纜後，依家以3分落後榜首曼城排第2位，高普完場後即向球證保羅泰亞尼質問，賽後亦怒轟哈利卡尼嘅危險飛鏟：「我唔知球證對我哋有咩問題，我只係想要一個可以客觀做判決嘅球證，哈利卡尼嗰腳肯定係紅牌，如果安德魯羅拔臣隻腳係踩喺草地，佢小腿已經斷咗。羅拔臣之後張紅牌係合理，但球證今場3個對我哋不利嘅判決，有2個係錯誤嘅。」