陪練員變世界冠軍　駱建佑為獅城寫歷史

在西班牙舉行的世界羽毛球錦標賽，非種子的的新加坡「奇兵」駱建佑以直落兩局21比15、22比20擊敗世界排名14的印度球手斯里簡夫，奪走男單冠軍，成為首位贏得世界冠軍的新加坡球員。

24歲的駱建佑是今屆世錦賽最「爆」球手，首圈即淘汰奪標大熱的奧運冠軍丹麥安塞龍，值得一提是駱建佑曾是安塞龍的陪練，其後他繼續保持尚佳表現，過關斬將，至準決賽再贏安頓臣，但令腳傷嚴重需要坐輪椅離場，直至決賽他頂住傷患的痛楚，力挫斯里簡夫，奇蹟封王。

「我真是超級超級開心，就如發夢一樣，現在真是夢想成真，我自小看着林丹及李宗偉在決賽中比賽，這一刻自己是世界冠軍，真是難以置信。」他憶述傷患的煎熬：「準決賽之後真是很痛，我不能行走，但為了決賽我不斷推動自己，進行治療及敷冰，將痛楚減低。」

駱建佑期望自己為新加坡贏得這項榮譽，希望可以證明給新加坡人知道，堅持可以達到目標，「過去幾個月我改善了很多，我會不斷努力，期望可以為新加坡取得奧運獎牌。」這位世界男單新王出生於馬來西亞檳城，曾是馬來西亞12歲以下組全國冠軍，其後中一升讀新加坡體校，2015年成為新加坡公民，隨後代表獅城出戰各項國際賽事。

至於世界一姐中華台北的戴資穎，始終與大賽冠軍無緣，她於決賽面對日本的山口茜，往績佔優的戴資穎以14比21及11比21飲恨，山口茜奪得女單后冠。