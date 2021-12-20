【港講J.LEAGUE】鬥到最後的J3冠軍爭奪戰

相比起J1、J2聯賽冠軍之爭未到煞科日已有結果，今年的J3錦標爭奪就來得緊張刺激，熊本羅亞素、岩手盛岡仙鶴、宮崎棒牛鳥要鬥到最後才決出冠軍誰屬，結果前兩者分膺冠、亞軍，來季升上J2，這也是岩手盛岡仙鶴隊史的里程碑。

今年J3聯賽有15隊角逐，每輪賽事有1隊輪空，在去年JFL獲亞軍而升班的宮崎，雖是首季在J3競逐，但已令人眼前一亮，28場聯賽贏16場入44球，勝率與入球數都冠絕J3，對陣盛岡勝負各一、兩戰熊本全勝，尤其是在尾二輪賽事1比0擊敗熊本，令冠軍爭奪要到煞科日才有結果，只是宮崎亦曾失分予不少中下游球隊，導致爭標大業功虧一簣。

在煞科日比賽之前，宮崎53分排榜首，盛岡52分居次，熊本51分排第3，後兩者在爭冠路上握有主動權，尤其盛岡只需贏波即篤定捧盃，然而該隊作客最終排名尾二的沼津青藍只能取得平局，而熊本就擊敗實力不俗的FC岐阜、後上奪冠。由於熊本與盛岡都已獲J2球會牌照，兩隊都符合升班資格，若然沒有J2球會牌照的宮崎得冠或亞軍，則其中一個升班名額就會平白浪費。

部分J3球會今年的成績都比去年進步，比如富山勝利、福島聯，以及香港球員歐陽耀冲效力的Y.S.C.C.橫濱，尤以後者獲隊史最佳的第8名，該隊在聯賽後半程錄得7勝3和4負，可是季尾對陣熊本、盛岡都見負，否則爭冠之局又是另一番景象。不過，有人歡喜有人愁，鹿兒島聯、長野帕塞羅、鳥取飛翔都成績退步，FC岐阜有J1比賽豐富經驗的柏木陽介、本田拓也加盟，但最終也是「雷聲大雨點小」地在後半程接連失分而無緣爭升班，僅有川西翔太成為J3得點王。

今年J3賽事亦不乏注目新人，比如挾去年JFL新人王名銜的宮崎前鋒梅田魁人就錄得9入球、7助攻的出色表現，引來挖角並於來年「升級」為水戶蜀葵征戰J2，至於同隊的藤岡浩介以27歲之齡成為J3「新人」、以10個入球居J1射手榜次席，如此戰績實在超越一般過往只混跡於JFL或地域聯賽的球員，因此藤岡在賽季後被FC岐阜羅致，來季將會為新東家出戰J3戰場力爭升班資格，其實亦絕不叫人感到意外。

明年的J3聯賽也將會繼續有新球隊加入，6年前創會、幾乎每年升一級由縣第3級聯賽攀升5級到JFL的磐城FC，在獲得冠軍之餘並取得J3球會牌照，通過J.LEAGUE入會審查，符合財務及入場人數要求，加上擁有J.LEAGUE百年構想球會身份，所以得到升上J3的資格。至於JFL亞軍本田FC就只欲留在JFL，季軍大分紅溫泉則因未獲J3球會牌照而無緣升班，第4名的鈴鹿得分者雖已有牌照及「百年構想」身份，但在JFL「百年構想」球會排名中未入前2，亦不獲J3升班資格。

至於今年J2聯賽排名19至22的SC相模原、愛媛FC、北九州向日葵、松本山雅，明年也要降至J3，加上新軍磐城，共有18隊角逐，4支來自J2的球隊固然想重振雄風，磐城則由經營至競技層面都向著更高的目標進發，連同原有的各支實力份子，明年J3聯賽競爭應更激烈，冠軍又會花落誰家？