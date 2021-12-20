港甲　升班熱門之對決！「綠戰士」贏「橙軍」

香港甲組聯賽在剛過去的周日（19日），上演了首循環的最後一輪賽事，其中在大埔廣福公園上演的榜首大戰，最終由「綠戰士」和富大埔，以2比1擊敗「橙軍」佳聯元朗。

賽前分列積分榜次席和首位的和富大埔和佳聯元朗，近日盛傳來季將會重返港超行列，加上本身擁有大量街坊擁躉，是次交鋒自然備受關注。鋒力強橫的和富大埔，上半場25分鐘先開紀錄，葉佳接應方栢倫開出的罰球，頭槌建功；10分鐘後，客軍還以顏色，羅振庭右路傳中尾柱姜均潤接應窩利抽入成1比1。

其後雙方一直互有攻守，惟一律未能轉化成入球，直至完場前6分鐘，「綠戰士」憑兩位前港超兵的合作，安基斯助攻予趙少維射入，協助球隊在這場榜首大戰以2比1勝出。

全取3分後，和富大埔以13戰9勝1和3負得28分登上榜首，佳聯元朗就以13戰8勝2和3負得26分，跌落第3位；同日贏波的沙田，以13戰8勝3和2負得27分進佔次席。至於不時傳出升超消息的高力北區，則因對永義地產一仗改期，踢少1場下暫以7勝3和2負得24分排第5。

【港甲第13周戰果】

東區 4比2 愉園

公民 1比1 凱景

沙田 5比2 黃大仙

和富大埔 2比1 佳聯元朗