劉慕裳打入亞洲賽銅牌戰：表現對得住所有人

劉慕裳亞洲賽躋身銅牌戰，「表現對得住所有人」！東京奧運銅牌得主劉慕裳今日（20日）出戰於哈薩克阿拉木圖舉行的亞洲空手道錦標賽，結果她兩次與日本勁敵Ono Hikaru被編同組之下，依然能憑出色發揮打入女子個人型銅牌戰，她說：「今日的表現對得住所有人，對得住教練，對得住所有人，其餘的，老天自有安排。」

躊躇滿志衝擊明天的銅牌戰，這種戰鬥格，很劉慕裳。

30歲的Grace過往在亞洲賽共奪得2銀1銅。挾着東奧季軍兼早前勇奪世界賽銅牌的氣勢，她於亞洲賽首輪賽事第二組比賽中，錄得24.4分，同組僅次於Ono Hikaru，但仍成功晉級8強。她在個人社交平台IG表示：「條籤draw（抽）完再draw（抽），都係無同日本分開到。」劉慕裳其後再奪24.92分，力壓菲律賓及中華台北的選手，卻落後於日本的Ono Hikaru（25.68分），無緣取得首名躋身金牌戰，只能打入銅牌戰。

香港隊其他成員均在本賽中取得佳績，鄧宇軒在男子U21個人型勇奪金牌，這是香港首面亞青金牌。而女將羅心汶則在女子U21個人型收穫一面銅牌。此外，曾栢賢、李藝怡、郭灝謙及蔣先怡亦分別在所屬組別各奪一面銅牌。