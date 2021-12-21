英超否決暫停計劃　聖誕快車如期開動

英超近期出現嚴峻疫情，過去2個星期有10場英超賽事被逼延期，英超聯賽會同20間球會周一(20日)進行會議商討應對方法，雖然利物浦曾提出將下周中嘅一輪快車取消，不過動議得唔到支持，最終決定聖誕、新年快車如期開季，而英格蘭足總亦發出新嘅指引，將延期申請嘅「門檻」大大提高，英超球隊就算爆疫都可能焗住踢。

經過會議後，英超聯賽會發出聲明表示：「雖然多間球會面對新冠肺炎疫情威脅，但係會議之後大家決定喺安全情況下，繼續完成現有嘅賽程安排。」英格蘭足總同時宣布，今屆英足盃第3圈同第4圈會取消打和重賽嘅條例，以免增加球隊比賽嘅壓力。

據報喺今次會議當中，利物浦同阿仙奴等球會支持取消其中一輪(下周中)賽事，但計劃未得到其他球會支持，包括曼聯等之前出現大規模爆發嘅球會，相信爆疫最嚴重嘅日子已經接近完結，而20間球會更一致反對英超進入停擺，避免造成巨大經濟損失。

對於早前延期決定嘅準則受到質疑，英超就發出新指引，講明只要球隊有13名外場球員加1名門將可以候命，賽事就要繼續上演，而且「合資格」球員包括喺上季同今季為一隊上過陣嘅U21球員，而且賽會唔會將「主觀因素」列入延期考慮，例如球員質素、某個位置唔夠人等等，必要時亦會派出專人去診斷球員嘅健康情況，確保比賽「踢得到就要踢」。