亞洲賽最佳前鋒金球選舉　兩港超外援入選

2021「亞冠盃」和「亞協盃」上月落幕，亞洲足協（AFC）近日為兩項賽事的獎項舉行公眾投票。效力傑志的丹恩奴域以及理文的亞哥斯達，分別入選「亞冠盃」最佳前鋒和「亞協盃」最佳金球候選名單，投票分別於下周日（26日）和下周二（28日）截止。

今屆「亞冠盃」決賽，沙特阿拉伯球隊希拉爾擊敗南韓隊伍浦項制鐵奪冠；而「亞協盃」冠軍，則由巴林球隊FC穆哈拉格挫拿薩夫而奪得。AFC近日為兩項賽事設立獎項，並開放網上公眾投票。

在「亞冠盃」最佳前鋒的候選名單中，今季為傑志在分組賽取得4個入球，並以40球打破賽事最多入球紀錄的丹恩奴域入選，並將與川崎前鋒的李安度達美奧、浦項制鐵的林相協、希拉爾的巴菲迪比高美斯等競逐殊榮。投票將於下周日（26日）截止。

「亞協盃」方面，協助理文歷史性闖入準決賽的阿根廷中場亞哥斯達，憑在對臺南市FC的分組賽入球，入選最佳金球的候選名單。投票則於下周二（28日）截止，球迷可到AFC官網投票。

此外，AFC亦公布今屆「亞冠盃」賽事，各項數據的排行榜。其中效力傑志的基爾頓分別以57次爭搶成功，以及17次成功過人，被列入兩項數據的第3位，成為隊中唯一被列入排行榜的球員。