剛復出即中招！拿度確診隨時退出澳網

剛養傷久休復出的西班牙球星拿度，在個人社交平台宣布確診新冠肺炎，身體出現不適症狀，令他能否參戰下月開打的澳洲網球公開賽成疑。

因為腳傷關係，拿度自今年8月起已一直休戰，包括缺席了東京奧運及溫布頓，直至上周他在阿布扎比復出，參加了兩場表演賽，為下月澳網作熱身，然而他在表演賽中連輸兩仗，包括不敵英國的梅萊，賽後他曾表示自己不敢保證能否百分百一定參加澳網。

這位擁有20個大滿貫冠軍的西班牙天王，周一在社交平台自爆染上新冠肺炎：「各位，我想宣布自己從阿布扎比回家後，經過核酸檢測，報告指已染上肺炎；這是令人不愉快的時刻，但我相信會逐漸有好轉。」

拿度表示目前正在隔離，並透露稍後日程安排會調整:「我現在被隔離在家裡，並通知與我有過接觸的人，而此情況我必須要靈活安排自己的日程，要跟據我的發展而作出選擇，有任何決定我會再通知大家。」早前，美網女單冠軍華度加奴亦抵達阿聯酋後發現自己染疫，已接受隔離。

距離下月17日展開的澳網不足一個月，拿度確診對於身體的負荷可能更大，對他會否如期亮相這個明年首項網壇大滿貫，出現更大變數。