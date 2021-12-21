足動校園體驗計劃展開！東方龍獅打頭陣

由香港足球總會主辦，「中銀香港社區足球伙伴計劃」中的重點項目「足動校園體驗計劃」，新季繼續舉行。首站於上周一（13日）順利完成，東方龍獅教練羅志焜，連同4名球員杜華利、馬高斯、黃梓浩、馬希偉，齊齊到訪保良局王賜豪（田心谷）小學，親身教授26名小四至小六學生各種足球技術，並與學生交流心得及分享足球的喜悅。

上季由於疫情關係，學生只能透過教學影片向港超聯球員學法，今季則不同了！港超列強將會再次走入校園，打頭陣的東方龍獅特意由教練羅志焜領軍，聯同黃梓浩、外援杜華利和馬高斯，以及年輕球員馬希偉與同學們見面。5人於活動開始前與主持人「嘉殷姐姐」妙問妙答，逗得專心聆聽的同學們，相當開心。

答問環節過後，「羅Sir」隨即帶領同學們熱身，之後再分成4組進行基本練習，兩名「狂牛兵」馬高斯、杜華利負責指導一眾足球小將射門；至於本地球員黃梓浩及馬希偉則在邊線放置飛碟，讓學生體驗各種腳步訓練，藉此測試一下他們的協調性及敏捷度。

來到活動尾段，當然少不了重頭戲「鬥波」時間，26名小學生同時與5名東方職、球員進行較量，「羅Sir」更一度使出「絕招」將皮球藏在衣服內，「連人帶波」衝上前場進攻，將現場氣氛推向高峰，最終在一輪大混戰下，雙方踢成2比2平手，和氣收場。

眼見同學們玩得相當投入，「羅Sir」之後再安排他們分成幾支小隊，輪流作出挑戰。對於有機會與職業足球員同場競技，26名小朋友均顯得非常雀躍。為答謝同學們投入參與，足總特意為他們準備了《港超天書》及迷你足球；東方龍獅更送出了本月25日「足總盃」4強硬撼理文的門票，加上一眾職、球員的親筆簽名，所有參與活動的同學們都滿載而歸！

活動結束後，第一季征戰港超聯的外援杜華利表示，對與香港小學生互動感到開心，並讓他回想起小時候那種無憂無慮、全心全意踢足球的日子。他認為足球屬於一種很好的教育方法：「踢足球對小朋友成長好重要，佢哋可以獲得正確價值觀，包括紀律、團隊精神、保持謙卑等。」至於上年亦有份參與校訪活動的教練羅志焜，則坦言今年「面對面」教導能與學生打成一片，氣氛熱烈許多，希望學校繼續推廣足球活動，讓更多小朋友對足球萌生興趣，繼而為本地足球培育後起之秀。

【目標令青少年參與香港足球】

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」，透過進行一系列的校訪活動，務求提升小朋友對香港足球聯賽的認識、增加他們入場觀看本地足球賽事的機會，以及進一步增加他們對足球的興趣，以達到本地青少年參與並支持香港足球的長遠目標。

保良局王賜豪（田心谷）小學

以「愛、敬、勤、誠」為校訓

保良局王賜豪（田心谷）小學屬於全日制津貼學校，位於新界沙田隆亨邨2A地段，秉承保良局「保赤安良」的宗旨，為莘莘學子提供優良的教育服務。學校以「愛、敬、勤、誠」為校訓，為學生提供充實知識、訓練技能及鍛鍊體格的機會，亦著重培養學生優良的品格，高雅的情操及正確的人生觀。學校同時鼓勵學生參與社會服務，培養對國家民族的感情和責任，以及對事物採取客觀開放的態度。

為達致「德、智、體、群、美」五育之均衡發展，學校注重發掘學生於體育方面的潛能，提供跆拳道、欖球、田徑、足球、籃球、游泳、花式跳繩等訓練。至於足球方面，學校更聘請專業足球教練教授U8、U10足球班，以提升學生的足球技術、培養自信、團結合作的精神，表現良好者更會加入校隊作長期訓練。