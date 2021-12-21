巴塞焗用新仔鬥西維爾　點頂呀？

西甲尾場大戰，巴塞隆拿作客「2哥」西維爾。巴塞有迪比、安素法迪等進攻主力因傷缺陣，焗用更多新仔，經驗點都爭啲，造訪防守穩健嘅西維爾難佔甜頭，加上近年聯賽碰頭例少交收，2.5球嘅細盤值得捧場。（Now 632周三凌晨4時30分直播）

巴塞雖然上仗以3比2擊敗艾爾切，但對手只係包尾大幡，贏得咁險掩飾唔到佢哋問題多多，尤其係聯賽作客進攻乏力，開咧後7仗客場只入9粒，對於堂堂「地上最強」嚟講，實在慘不忍睹。

而且中前場更係傷兵重災區，首席射手迪比、安素法迪、巴夫韋迪及柏迪均有傷在身要休養，阿古路因心臟病宣布退役，只剩下奧士文尼迪比利、菲臘比古天奴及風格唔啱嘅盧克迪莊可用，主帥沙維惟有焗用加維、尼高干沙利斯及祖格拉等新人，儘管佢哋有潛質但經驗始終不足，仲要時間浸淫，令沙維巧婦難為無米炊。

西維爾後防堅穩陣

另一邊廂，西維爾亦有拉美拿、安尼斯利、蘇索等攻擊手倦勤，但穩健防守先係佢哋今季殺着。西維爾開咧後17仗聯賽只失12球，係西甲失波最少球隊，其中有9仗保持清白之身，可謂銅牆鐵壁，今仗仲有防中費蘭度法蘭斯高刑滿復出，可進一步鞏固防線。睇番兩軍近3次聯賽正面交鋒，合共僅入4粒，全開2球或以下，預計大家都會踢得保守，2.5球嘅細盤更好路。

直播表

周三1:30am 意甲 烏甸尼斯Vs沙蘭力坦拿

Now 638

周三2:00am 西甲 維拉利爾Vs艾拉維斯

Now 632

周三3:45am 意甲 祖雲達斯Vs卡利亞里

Now 638

周三3:45am 意甲 熱拿亞Vs阿特蘭大

Now 639

周三3:45am 英聯盃 阿仙奴Vs新特蘭

香港開電視77台、有線661、601台

周三4:30am 西甲 西維爾Vs巴塞隆拿

Now 632