江旻憓分享秘密　話你知點解成日都咁開心

「微笑劍后」江旻憓周二(21日)岀席品牌活動「adidas Impossible Is Nothing: Meet & Greet with Vivian Kong」見面會,與學生交流運動員生活點滴。今年獲選為十大傑青的她期望透過運動,為社會帶來正能量:「我認為運動員價值大於獎牌,希望利用這個身份為社會岀一分力,鼓勵大家關心自己健康。」

香港重劍代表江旻憓(Vivian)現攻讀香港中文大學法律博士,被問到讀書心得時,她笑言自己是「書蟲」,讀書全因喜歡學習,「其實我都要溫書,但讀書好似運動,溫得多就明。我從小已習慣早睡早起,以前通常11點前睡覺,5點起身溫書。好喜歡清早的感覺,好似全世界未醒,但我已經溫書,全日有個好開始。」她坦言,博士課程艱深「讀得好辛苦」,將來未知會否向法律界發展,但會繼續盡力推廣運動。

有小學生問:「點解你成日都咁開心?」全場不禁大笑,Vivian說:「要唔開心,先可以有開心。我都經歷過不開心的時候,現在學識發掘一些值得開心的小事情,例如吃到當造的菜!每晚睡覺前,可以想想今日有什麼值得感恩的事,你會發現,其實有好多。」

接着,又有學生問:「點樣可以好多動力?」Vivian表示,要相信自己,「其實低潮反而最能鍛鍊自己,過程你會學到好多。」她表示,受傷後發現不是所有事情都有「下一次機會」,令她更珍惜劍擊,同時希望化支持為動力。

臨近聖誕,江旻憓透露最近很多小朋友寫聖誕卡和她分享心事,「有小朋友說,家人說了些令他們感到傷心的話,我也為他們感到心痛,希望家長與子女多溝通,給予更多鼓勵和支持,因為他們都很在意家長所說的。」日前贏得「挑戰盃劍擊錦標賽」冠軍的Vivian聖誕後將繼續備戰,預計於明年1月24日隨隊出發,參加多哈大獎賽、2月的世界盃巴塞隆拿站等賽事。