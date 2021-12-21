江旻憓分享秘密　話你知點解成日都咁開心

「微笑劍后」江旻憓周二（21日）岀席品牌活動「adidas Impossible Is Nothing: Meet & Greet with Vivian Kong」見面會，與學生交流運動員生活點滴。今年獲選為十大傑青的她期望透過運動，為社會帶來正能量:「我認為運動員價值大於獎牌，希望利用這個身份為社會岀一分力，鼓勵大家關心自己健康。」

香港重劍代表江旻憓（Vivian）現攻讀香港中文大學法律博士，被問到讀書心得時，她笑言自己是「書蟲」，讀書全因喜歡學習，「其實我都要溫書，但讀書好似運動，溫得多就明。我從小已習慣早睡早起，以前通常11點前睡覺，5點起身溫書。好喜歡清早的感覺，好似全世界未醒，但我已經溫書，全日有個好開始。」她坦言，博士課程艱深「讀得好辛苦」，將來未知會否向法律界發展，但會繼續盡力推廣運動。

有小學生問：「點解你成日都咁開心？」全場不禁大笑，Vivian說:「要唔開心，先可以有開心。我都經歷過不開心的時候，現在學識發掘一些值得開心的小事情，例如吃到當造的菜！每晚睡覺前，可以想想今日有什麼值得感恩的事，你會發現，其實有好多。」

接着，又有學生問：「點樣可以好多動力？」Vivian表示，要相信自己，「其實低潮反而最能鍛鍊自己，過程你會學到好多。」她表示，受傷後發現不是所有事情都有「下一次機會」，令她更珍惜劍擊，同時希望化支持為動力。

臨近聖誕，江旻憓透露最近很多小朋友寫聖誕卡和她分享心事，「有小朋友說，家人說了些令他們感到傷心的話，我也為他們感到心痛，希望家長與子女多溝通，給予更多鼓勵和支持，因為他們都很在意家長所說的。」日前贏得「挑戰盃劍擊錦標賽」冠軍的Vivian聖誕後將繼續備戰，預計於明年1月24日隨隊出發，參加多哈大獎賽、2月的世界盃巴塞隆拿站等賽事。