民選英超最佳球員　沙拿連續2年當選！

2021年12月21日 17:01
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    由英國《每日鏡報》舉辦嘅民選英超最佳球員2021，經過近14萬球迷投票後結果出爐，利物浦前鋒穆罕默德沙拿連續第2年當選，呢位埃及前鋒擊敗迪格蘭賴斯同般奴費南迪斯，可以話係實至名歸。
    呢個選舉係由英國足球記者先提名9人候選名單，再畀球迷進行投票，29歲嘅穆罕默德沙拿喺2021年大發異彩，40場英超賽事攻入29球，最終得到壓倒性嘅61%得票，連續第2年當選。第2位係韋斯咸中場迪格蘭賴斯，曼聯中場般奴費南迪斯就排第3位。
    除咗選英超最佳球員之外，球迷亦會選出20間球會各自嘅最佳球員(見表)，最後3甲當選贏出所屬球會嘅最佳球員獎，其餘焦點包括孫興民贏熱刺最佳球員、貝拿度施華成曼城最佳、伊美路維奪阿仙奴最佳等等。
    英超各隊民選最佳球員
    阿仙奴●伊美路維
    阿士東維拉●達美安馬天尼斯
    賓福特●艾雲東尼
    白禮頓●比蘇馬
    般尼●哥尼特
    車路士●艾度亞文迪
    水晶宮●干拿加拉查
    愛華頓●卡維特利雲
    列斯聯●拉芬夏比洛尼
    李斯特城●泰利文斯
    利物浦●穆罕默德沙拿
    曼城●貝拿度施華
    曼聯●般奴費南迪斯
    紐卡素●辛特麥斯明
    諾域治●迪姆普基
    修咸頓●禾特普斯
    熱刺●孫興民
    屈福特●伊斯美拿沙亞
    韋斯咸●迪格蘭賴斯
    狼隊●麥斯基爾文