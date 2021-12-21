民選英超最佳球員　沙拿連續2年當選！

由英國《每日鏡報》舉辦嘅民選英超最佳球員2021，經過近14萬球迷投票後結果出爐，利物浦前鋒穆罕默德沙拿連續第2年當選，呢位埃及前鋒擊敗迪格蘭賴斯同般奴費南迪斯，可以話係實至名歸。

呢個選舉係由英國足球記者先提名9人候選名單，再畀球迷進行投票，29歲嘅穆罕默德沙拿喺2021年大發異彩，40場英超賽事攻入29球，最終得到壓倒性嘅61%得票，連續第2年當選。第2位係韋斯咸中場迪格蘭賴斯，曼聯中場般奴費南迪斯就排第3位。

除咗選英超最佳球員之外，球迷亦會選出20間球會各自嘅最佳球員(見表)，最後3甲當選贏出所屬球會嘅最佳球員獎，其餘焦點包括孫興民贏熱刺最佳球員、貝拿度施華成曼城最佳、伊美路維奪阿仙奴最佳等等。

英超各隊民選最佳球員

阿仙奴●伊美路維

阿士東維拉●達美安馬天尼斯

賓福特●艾雲東尼

白禮頓●比蘇馬

般尼●哥尼特

車路士●艾度亞文迪

水晶宮●干拿加拉查

愛華頓●卡維特利雲

列斯聯●拉芬夏比洛尼

李斯特城●泰利文斯

利物浦●穆罕默德沙拿

曼城●貝拿度施華

曼聯●般奴費南迪斯

紐卡素●辛特麥斯明

諾域治●迪姆普基

修咸頓●禾特普斯

熱刺●孫興民

屈福特●伊斯美拿沙亞

韋斯咸●迪格蘭賴斯

狼隊●麥斯基爾文