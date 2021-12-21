英聯盃8強開打！阿仙奴半力難炒新特蘭

英聯盃8強展開，英超勁旅阿仙奴主場迎戰英甲球隊新特蘭，雙方實力有明顯距離，不過「兵工廠」主帥阿迪達今場可能輪換陣容，留力應付英超「聖誕快車」賽事，隨時夠贏收工，以阿仙奴近5仗主場有4次開2球或以下嘅走勢，建議再追2.5球入球細。（香港開電視77台、有線661及601台周三凌晨3時45分直播）

阿仙奴上場作客大炒列斯聯4比1，加比爾馬天尼利「起孖」、伊美路維同布卡約沙卡都有入波，喺英超殺入前4，當然要保持氣勢。

不過「兵工廠」亦有不利因素纏身，射手奧巴美揚因為紀律違規，被褫奪隊長一職，另一箭頭拿卡錫迪仍然未續約，可能會喺明年夏天自由身離隊，令球隊鋒線面臨大改組。主帥阿迪達或會趁今場英聯盃對弱隊，改派年輕小將攻堅試陣。

「黑貓」新特蘭雖然排喺英甲前列位置，但球員質素同阿仙奴相差太遠，加上今場要作客出擊，預料會屯重兵防守。事實上，新特蘭近兩圈英聯盃踢法都非常保守，包括小勝韋根2比0，而且同昆士柏流浪打和0比0之後，都係靠互射12碼贏波晉級，今場「越級挑戰」阿仙奴，相信會延續穩陣戰術，實行守住「兵工廠」強攻，更加有利開出入球細。

英聯盃4強或改踢一場過

另外，由於英超受疫情影響導致比賽改期陸續有來，消息指為疏導賽程，原本係兩回合嘅英聯盃4強賽事，好大機會改制以一場分勝負，希望可以騰出比賽空間，以應付聯賽需要。