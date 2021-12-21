空手道亞洲賽奪銅！劉慕裳忙足成年：終於放假了

劉慕裳冬至日於亞洲賽奪銅！東京奧運女子個人型銅牌得主劉慕裳今日（21日）出戰於哈薩克阿拉木圖舉行的亞洲空手道錦標賽銅牌戰，憑出色的發揮及決心，她奪得24.56分壓倒越南對手，為港爭得一面獎牌。這亦是她歷來在亞洲賽個人第4面獎牌。她賽後為完成連串賽事而感到興奮，高呼：「今年所有賽事正式打晒，2021年第一個Break正式開始。」

劉慕裳雖然受到籤運的「作弄」，前日兩回合賽事均與日本勁敵Ono Hikaru同組，但她仍沉着應戰，以尚佳發揮兩度取得小組次名，打入銅牌戰。過往她在亞洲賽共奪得2銀1銅，今屆當然也想踏上頒獎台，為難忘的2021年增添榮譽，結果她不負眾望，銅牌戰以24.56擊敗奪得23.54分的越南選手Nguyen Thi Phuong，在冬至佳日留下獎牌作紀念。

今年對30歲的劉慕裳來說，可謂生涯大突破兼大豐收，她在「一生一次」的東京奧運會上，贏得一面銅牌，寫下香港空手道歷史。其後雖然受到腿傷影響，但經過休息及治療後，再於世界錦標賽收穫一面銅牌。來到年尾的亞洲賽她保持勇態再袋走銅牌，為今年的成績表寫下美滿的句號。「由四月開始第一站賽事，一直都無停過，準備完奧運，又要準備世界賽，然後匆匆忙忙又要過嚟哈薩克準備亞洲賽，就連生日都因為備戰而無慶祝過。」劉慕裳表示，不過她的努力得到肯定及回報，她高呼終於「開始放假啦」。