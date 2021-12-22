尼基迪亞戴帽　阿仙奴大勝闖英聯盃4強

周三(22日)凌晨英聯盃8強，阿仙奴主場對甲組仔新特蘭，並冇留手，大勝5比1，率先打入4強。兵工廠前鋒尼基迪亞今場射入3球，職業生涯首次上演帽子戲法，表現光芒四射，備受睇好可以取代奧巴美揚嘅正選位置，成為球隊新世代首席射手。

阿仙奴領隊阿迪達今場對正選陣容，作出9個輪換，常規主力之中僅中場馬田奧迪加特、中堅賓韋特繼續擔正，鋒線上由「盃賽殺手」尼基迪亞擔大旗，呢位22歲英格蘭新星不負所托，開波17分鐘門前補射入網，為阿仙奴打開紀錄，轉個頭尼高拉斯比比為兵工廠射成2比0。

雖然新特蘭由前鋒尼敦布洛希特建功，追番1球，但換邊之後成為阿仙奴嘅世界，尼基迪亞9分鐘內連入2球，完成帽子戲法。踢到補時階段，後備上陣嘅查里柏天奴射成5比1，呢位18歲小將首次為阿仙奴上陣，就取得入球，前途無可限量。

至於主角尼基迪亞今季僅上陣6次入咗5球，非常高效率，全部入波都係英聯盃賽事，職業生涯踢9場英聯盃，累積入10球，因而被稱為「盃賽殺手」，今場更加表演後腳入波，非常瀟灑。

由於奧巴美揚早前違反紀律，一直被球隊雪藏，尼基迪亞憑今仗出色表現，相信可以獲得主帥阿迪達信任，餘下英超賽事可望獲得重用。

阿仙奴各項賽事取得4連勝，合共轟入14球，走勢銳不可當。