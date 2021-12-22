18歲天才誕生！佢係「新法比加斯」

阿仙奴喺英聯盃8強大勝新特蘭5比1，前鋒尼基迪亞射入3球固然搶鏡，18歲英格蘭小將查里柏天奴亦令人留下深刻印象，佢首次為兵工廠披甲，後備上陣踢咗11分鐘就入波，球員生涯取得夢幻開局，更被譽為「新法比加斯」。

查里柏天奴6年前加入阿仙奴青年軍，自細就表現出超班技術，年僅14歲就跳級為阿仙奴U18上陣，備受各大球會注意，早於今年年初傳出巴塞隆拿想搶走查里柏天奴。

阿仙奴領隊阿迪達當然唔會放人，經常搵查里柏天奴加入一隊操練，佢話：「查里仔幾乎每星期都同我哋一齊練波，佢今場首次喺酋長球場亮相，係非常特別時刻。」雖然查里柏天奴僅僅踢咗十幾分鐘，但已經深得球迷歡心，高唱佢嘅名字。

查里柏天奴司職中場，踢法酷似2位西班牙名將法比加斯、辛迪卡索拉，英國輿論將佢同法比仔相提並論，2003年法比加斯年僅16歲首次為兵工廠上陣踢英聯盃，從此走上球星之路，查里柏天奴今次橫空降世，或會成為阿仙奴新一代中場指揮官。