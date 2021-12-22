巴塞失分排第7過聖誕　創近18年最差成績

周三(22日)凌晨西甲大戰，巴塞隆拿作客逼和西維爾1比1，完成今年聯賽，篤定以第7位過聖誕節，創出球隊自2003年之後，同期最低排名，今季唔好話爭標，恐怕連能否打入前4位，參加下屆歐聯都成為疑問。

巴塞隆拿上場被護級球隊艾爾切攻入2球，但防線仍然冇吸取教訓，開波22分鐘幾乎失守，當時西維爾前鋒拉菲爾美亞單刀射入，但因為越位在先，被判無效。10分鐘之後，西維爾都係先開紀錄，拿傑迪錫開出角球，由艾真度高美斯射成1比0。

不過，巴塞隆拿臨完上半場前，以角球戰術還擊，奧士文尼迪比利開出角球，由朗奴阿拿奧祖頂入扳平。

踢到64分鐘，西維爾後衞祖利斯古迪執界外球時，同對手發生推撞，一時沉唔住氣，用波掟向佐迪艾巴，結果換來1張紅牌，被趕出場。巴塞隆拿踢多1人，原本有機會反勝，奧士文尼迪比利勁射，但中柱唔入，最終打和1比1。

巴塞隆拿曾於2003年以聯賽第9位過聖誕節，該季最後獲得亞軍，今季創出近18年最低聖誕排名，至於能否於下半季大反彈，大家拭目以待。