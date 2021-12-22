主理標準流浪足球學院　「宜嘉」辦同樂日過聖誕

由林嘉緯和盧均宜主理的標準流浪足球學院，上周六（18日）在九龍灣公園球場舉行親子同樂日，邀請學員和家長進行一場友賽。最終家長隊和學員隊以6比6激戰言和，一眾參加者與贊助商代表，共度一個歡欣的上午。

標準流浪足球學院今季首度成立，並由流浪現役球員林嘉緯和盧均宜主理。流浪總監李輝立（Philip）表示，學院的成立旨在培育足球年青一代，以及為「宜嘉」將來退役後的發展作打算。在籌辦過程中，多得院長莫文韜、名譽院長歐國恩、蔡連鴻、周文傑和校董古建文等，一眾熱心人士支持，學院才得以由零開始，發展到目前漸見成果的地步。「多謝佢哋喺經費上幫手，因為好多裝備都要購置，畀機會啲小朋友學踢波，仲要感謝啲家長支持。」Philip道。

此外，萬事保險今季成為標準流浪的贊助商，除為一隊設立「單場比賽最佳球員獎」，鼓勵球員場上發揮外，亦資助足球學院營運。萬事保險創辦人王昌松先生當日亦有派代表致辭，鼓勵學員為自己的足球理想進發，並寄望他們將來在球場上大發光彩。

活動中，約30名學員及其家長各分成一隊，進行一場分為3節的友賽。林嘉緯和劉智樂帶領學員隊；而盧均宜、盧兆崎帶領家長隊，最終兩隊以6比6打成平手，和氣收場。雖然過程中兩隊互有「蝦碌」情況，但競技只屬其次，更重要讓參加者趁聖誕假期，以踢足球放鬆心情，歡度佳節。

學院教練盧均宜受訪時向贊助商致謝：「初初起步比較困難，需要營運費用，而佢哋畀錢落嚟買波衫、風褸等衣物，小朋友都有好多得益。」林嘉緯則指，足球學院成立至今近半年，由當初僅得若干學員，到現時增至約30人，發展的進度值得鼓舞。他又透露，學院培育對象主要是U10和U12的小朋友，希望透過及早培養他們的技術和態度，讓他們將來能夠銜接青年梯隊，促進香港足球青訓。