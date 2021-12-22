祖記贏波笑唔出　因為將面臨地獄賽程

周三(22日)凌晨意甲，祖雲達斯主場以2比0擊敗卡利亞里，取得2連勝，追至僅落後第4位阿特蘭大4分，但教練阿里基笑唔出，因為未來2場聯賽將遇上勁敵拿玻里、羅馬，可以話係祖雲達斯爭入前4位最關鍵時刻。

祖雲達斯今場佔盡上風，開波初段，摩斯堅恩已有2次入波黃金機會，但1次頭槌攻門僅高出，另1次近門頂中柱唔入。呢位意大利國腳終於喺40分鐘頂入打開紀錄，比賽末段，貝拿迪斯治射成2比0，兼打破513日聯賽入球荒。

由於同日阿特蘭大作客僅打和熱拿亞0比0，祖雲達斯現時僅落後第4位阿特蘭大4分，爭入前4位重燃希望。不過教練阿里基態度審慎：「如果到咗明年2月底，我哋仲係同前4位保持呢個距離，形勢先至會好少少，因為明年1月同2月有多場大戰，如果可以順利過度，之後就比較易踢。」

阿里基所講嘅連場大戰，包括下月首2場聯賽對拿玻里、羅馬，跟住下月尾要鬥AC米蘭，明年2月對阿特蘭大，每場都係「6分波」，為爭入前4位，絕對不容有失。