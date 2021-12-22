【東網直播】甲一雙雄會！約定你睇紅藍大戰

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甲一於周三晚（22日）掀起「紅藍大戰2.0」。南華展現王者風範，已創下跨季25連勝紀錄，但面對東方龍獅不敢輕敵，皆因上場對決，在「巨人」卜聿揚和李琪內外夾擊下，「紅軍」僅以2分之差險勝，難怪惠龍兒盛讚，對手陣容、戰術都有顯著進步。這場巔峰對決，對爭取常規賽前2相當關鍵，兩隊勢使出渾身解數，焫著修頓！（on.cc東網周三晚8時40分直播，SCAA Basketball、 Eastern Long Lions Basketball Team及睇體Facebook同步直播）

南華和東方龍獅銀牌一仗，最矚目的，必數首席中鋒惠龍兒和「巨人」卜聿揚對決。前者11投7中，攻入17分；後者展現「初生之犢不畏虎」的精神，交出14分11籃板3封阻，加上李琪下半場的3球三分，「藍軍」一度反超前1分，但始終「輸經驗」，卜聿揚關鍵時刻長傳失手，錯過追分機會，以76：78飲恨。

經驗，是東方龍獅關鍵一環。畢竟柏利施域接掌教鞭，戰術、體系，甚至思維都要「砍掉重練」。「以前打球很簡單，有空檔射，沒空檔，就做兩個crossover上籃。」後衛梁嘉顯說。但教練提醒，5個人分一顆球，無球時間一定多過持球，「應著重配合、走位，更高效得分和防守。」新思維漸見成效，在嚴密防守下，上場南華外援朱亮幾乎沒有三分起手機會，罕有地只有9分進帳。難怪惠龍兒有所警惕：「我們必須把握每次進攻，切忌心急，因為他們的擋拆、輪轉防守非常好，相信隨著比賽經驗和默契提升，會愈來愈強。」

而南華經過巴拿莫域調教3年，實力傲視群雄，4場甲一場均淨勝39.3分，其中3場，都是首節拉開雙位數分差。不過，惠龍兒點出一個問題：「開局很順，往往容易鬆懈，防守集中力下降，進攻也會偏向個人主義。」上周對康仁福建正是如此，在首節領先逾20分下，竟多次被追近到個位數，「拋離對手多少，都要保持態度，從防守做起。」同樣道理，即使南華創下跨季25連勝紀錄，也要「保持態度」，朝終極目標進發：「逐場逐場來，100%專注打好當下的比賽，再想下一場，目標只有一個，就是冠軍。」

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