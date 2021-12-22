倫敦打吡！干地莫耶斯巔峰對決
2021年12月22日 14:01
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(Getty Images)
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周四(23日)凌晨英聯盃8強上演倫敦打吡，由熱刺主場迎戰韋斯咸。熱刺早前受疫情影響休戰多場，狀態成疑，「錘仔幫」韋斯咸近年對賽往績並不輸蝕，今場有力一拚，雙方近4次碰頭，3次半場開1球或以下，半場細更值捧場。(有線664及604台周四凌晨3時45分直播)
熱刺歐協聯出局士氣受挫
熱刺於10月底不敵曼聯後宣布換帥，紐奴結束短暫熱刺主帥生涯，名帥干地強勢上任，這位出爐意甲冠軍教頭接手後，僅花3仗便找到熱刺問題所在，聯賽5仗3勝2和不敗，然而受疫情影響，包括孫興民在內多位主力確診，導致歐協聯最後一輪對雷恩未能如期舉行，周一遭歐洲足協判輸0:3，全失3分後於G組僅排第3位，未能出線，士氣難免受挫。
韋斯咸在莫耶斯執教下表現穩定，今季更長期留守聯賽前列，先後擊敗利物浦及車路士，上圈英聯盃更與近4季盟主曼城踢成0:0，互射12碼淘汰對手晉級，全隊經得起考驗，「錘仔幫」近期初段穩打穩紮，近3場半場僅失1球，再看今場對賽雙方近4次碰頭，3次半場開1球或以下，半場細屬不二之選。
直播表
周三11:30pm 意甲 威尼斯Vs拉素
Now 638
周三11:30pm 意甲 薩斯索羅Vs博洛尼亞
Now 639
周四1:30am 意甲 國際米蘭Vs拖連奴
Now 638
周四1:30am 意甲 羅馬Vs森多利亞
Now 639
周四2:00am 西甲 CF格蘭納達Vs馬德里體育會
Now 632
周四3:45am 意甲 安玻里VsAC米蘭
Now 638
周四3:45am 意甲 拿玻里Vs史柏斯亞
Now 639
周四3:45am 英聯盃 賓福特Vs車路士
有線662、602台
周四3:45am 英聯盃 利物浦Vs李斯特城
香港開電視77台、有線661、601台
周四3:45am 英聯盃 熱刺Vs韋斯咸
有線664、604台
周四4:30am 西甲 畢爾包Vs皇家馬德里
Now 632