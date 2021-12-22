奧運金牌「中招」　俄女將打咗針無得打澳網

各地網球手正為來季比賽積極備戰，下月開打的澳網更成為他們焦點所在，但不少球手在阿布扎比表演賽後確診，繼剛復出的拿度自爆染疫後，東京奧運金牌女單得主賓錫絲與突尼斯的積芭都中招，網壇再受病毒威脅；然而下月中開打的澳網，俄羅斯女將已接種新冠肺炎疫苗，但因未得到澳洲認證，被迫退出明年首個大滿貫。

阿布扎比早前舉行了表演賽，美網冠軍英國美少女因染疫被迫提前退賽，目前正在隔離，而補替華度卡奴出戰的奧運女單冠軍瑞士的賓錫絲，在個人社交平宣布自己確診兼有症狀:「我無概念是何時受到感染，當下的目標是盡快痊癒，同時會為澳網作好準備，期望可以在墨爾本亮相。」澳網將於1月17日開打，而突尼斯的積芭確診後，目前正接受隔離診治。

澳洲早前已表明參加今屆澳網的職球員都需要接種疫苗，這個議題仍是不少球員在爭論中，而俄羅斯女將Nata Vikhlyantseva雖然已接種新冠疫苗，但卻遭賽會拒絕報名，原因是她接種的Sputnik疫苗未獲澳洲認證，根據澳洲當地防疫政策要求，所有到澳洲比賽的球員都要接種疫苗，而在澳洲政府的疫苗名單中則不包括俄羅斯的Sputnik V，有這種疫苗在全世界已有幾百萬人接種，並獲70多個國家正式准。

Nata Vikhlyantseva的遭遇引起很大爭議，她成為了疫苗規定的受害者，有網球插爆話:「太離譜了，很多研究都證實這款疫苗有效，而且獲70多個國家批准，在18個國家地區普遍選用，成功有一億人接種，唯獨澳洲不批准就判死刑，我認為是100%歧視。」