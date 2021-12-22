中甲　煞科戰反敗為勝　勞烈斯帶領梅州升超

周日（22日）中甲常規賽煞科日，兩位港將勞烈斯和梁諾恆，都有機會隨各自球隊衝擊直接升班席位，結果梅州客家成為最終贏家，以1比1逼和崑山FC，以1分之差壓過同日擊敗武漢三鎮的浙江隊，最終以聯賽第二衝線，鎖定來季征戰中超資格。

梅州客家最後一輪面對崑山FC只要打和，就可以鎖定直接升班資格，今場球隊派出勞烈斯坐陣後防，前場由傑森和伊高沙托尼等人負責攻堅，惟球隊上半場就被入局更快的崑山FC先入一球，陷入被動。落後的梅州下半場一直嘗試反撲，但效果都一般。直到臨完場前補時階段，後備上陣的桂宏射入壓哨入球，幫助球隊最終以1比1賽和對手。意味這間2013年成立的球會，將會首次升上頂級聯賽，完場哨聲響起之時，一班梅州職球員都衝入場中，慶祝這個歷史性時刻。

至於浙江隊則需要擊敗已經提早奪冠的武漢三鎮，才有機會升上聯賽第二。「細佬」梁諾恆今場繼續擔正，收傷病困擾的頭號射手馬殊基維爾，則只能在後備席候命。上半場就率先失守浙江隊，換邊後終於甦醒，56分鐘，「細佬」後上接應罰球頭槌攻門，可惜未能命中目標。61分鐘，法蘭高門前接應馬菲奧斯傳中撞入，為球隊吹響反擊號角。88分鐘，馬菲奧斯為球隊博得12碼，再自己操刀射入，最終以2比1反勝對手。由於梅州客家與對手賽和，浙江隊只能屈居第三，要爭升班，就需要在升班附加賽成功闖關。