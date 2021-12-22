利物浦大戰李斯特城　免費台直播

周四(23日)凌晨英聯盃8強大戰，利物浦主場迎戰李斯特城。「紅軍」利物浦踢英聯盃都會改派輪換陣容出擊，不過佢哋高位逼搶踢法不變，而且副選球員為爭取更多上陣機會都分外搶韁，加上近年主場對賽食住「狐狸」，利物浦讓半一，上盤好路。(香港開電視77台、有線661、601周四凌晨3時45分直播)

利物浦在歐聯全勝晉級，上場英超作客熱刺遭逼和2比2後，落後榜首曼城3分，要爭錦標不容再失，主帥高普應付英聯盃另有計算，雖然闖入8強，但佢哋過往一直用輪換陣容，收起主力，改由奧歷治、南野拓實等副選擔大旗，不過陣容大變嘅利物浦踢法仍具侵略性，對上兩圈對諾域治及普雷斯頓，便由上述兩位前鋒建功，分別贏3比0及2比0，即使今仗陣容有多個調動，預料整體鋒力同表現影響不大。

李斯特城輪換人腳未夠班

李城近期受疫情困擾，據報至少9名球員受感染缺陣，而且「狐狸」對上兩圈英聯盃都派二線兵應戰，16強對白禮頓一仗踢成2比2，最後靠互射12碼險勝晉級，其輪換人腳實力明顯唔及利物浦。再睇近年交手往績，利物浦近6次主場對李城獲5勝1和，預計今仗利物浦可贏波晉級，上盤讓半一，捧得過。