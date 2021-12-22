錢嘉豪19分難敵飛鷹點點開花　遊協吞3連敗

遊協和崇德飛鷹今晚（22日）在修頓場館上演「卡位戰」。被看低一線的遊協，憑着錢嘉豪和吳嘉軒合力攻入40分，一路咬緊比數，但始終難敵對手點點開花，以75：90吞下3連敗，打開勝利之門還要等等。

遊協很快入局，錢嘉豪充當箭頭，吳嘉軒從中距離發炮，一度拉開7分。但飛鷹有洋將奧斯汀、百德新里和鍾俊昇，內線佔盡優勢，拉出外線一樣準，首節反超前28：21。遊協繼續衝擊禁區，飛鷹未夠半節已滿隊犯，在罰球線損失不少分數，被打出7：0的攻勢，領先42：37回更衣室。

換邊後，飛鷹射手呂銘彥射入「back to back」三分球，鍾俊昇內外開弓，首次拉開雙位數分差。遊協前三節沒有三分進帳，進入決勝節，曾靠吳嘉軒「開齋」追剩1分。但蘇志樂及時挺身而出，連得6分，終在5人得分上雙下，以90：75拿下2連勝。

今季遊協「大換血」，只有錢嘉豪和蔡鴻興留隊，前者今場攻入19分。他坦言球隊走向年輕化，人腳不如往年：「遊協曾經是4強分子，有阿興（鄭錦興）、阿堯（黃律堯）和Eric（費格遜），競爭力差很遠。我的心態是做好自己，盡力不讓球隊降班，算是一種回饋。」他表示經過3場甲一，球隊默契已有進步，惟全華班對外援依然難打，要改善細節。