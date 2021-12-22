主力外援早段傷出　東方龍獅不敵南華

南華周三（22日）於灣仔修頓場館大戰東方龍獅。兩軍對上一次於銀牌賽交手，南華僅以2分險勝，今場原被視為常規賽頭2爭霸戰，惟東方龍獅主力外援拉利羅斯首節傷出，導致球隊攻守失靈，一度陷入苦戰。最終東方龍獅以48：61告負，南華取得跨季26連勝，但錄得今季聯賽得分新低。

開賽頭1分鐘，東方龍獅外援拉利羅斯被撞跌後一度出場治理，由梁嘉顯入替，兩分鐘後他再度上場，但在一次跳投落地後疑似觸傷左邊膝蓋，要由工作人員抬出場。兩隊開段梅花間竹得分，拉利羅斯退下火線後，東方防守力減弱，南華乘勢搶攻，惠龍兒轟炸籃底，東方的胡卓斌和卜聿揚輪流上陣都未能抵擋他。東方嘗試反擊，但朱亮送出兩次封阻，令對手陷入苦戰。惠龍兒連得10分，帶領南華打出12：0攻勢，瞬間拉開至21：6完第一節。

第2節，東方由卜聿揚命中跳投止血，但南華繼續強攻，後備上陣的張延隆、曾湛元及陳曉峰聯手轟入9分，協助南華拉開至32：8。其後東方的李琪命中球隊今場第一球三分球，聯手卜聿揚打出一段7：0攻勢，力追至17：35，東方亦利用兩位中鋒組成「雙塔陣」，減少惠龍兒得分機會，惟進攻上缺少拉利羅斯，無論組織和得分都顯得相當吃力。

換邊後，東方加強防守，利用夾擊尋找反擊機會。梁嘉顯裡外開弓得5分，卜聿揚亦力抗惠龍兒，有5分進帳，另外李琪命中跳投之外，亦助攻楊睿騏上籃得分，東方以一段7：0攻勢力追至35：48。值得一提，此節東方龍獅憑出色防守成功壓制南華得分，打出18：13。

最後一節，東方憑楊睿騏、徐遠成及李琪輪奮力追分，終於追至落後9分，一度重燃希望，但南華隨即回敬11：0強攻，再次將比分拉開至61：41。尾段東方失誤增多，最終以48：61不敵南華。今場南華的惠龍兒取得全場最高16分，東方亦有李琪和卜聿揚各得11分。

南華隊長惠龍兒賽後總結，今場南華靠防守穩住勝局：「我們4節防守都打得不錯，隨着東方外援受傷後，我們拉開一點，其後仍能保持防守。」這位中鋒第3節受傷，但仍堅持重返賽場，助球隊抵擋對手連環反擊：「我在第3節拇指『甩骹』，其實之前我都試過，所以剛才我自己駁回。教練想我休息，但那段時間東方打得好好，我想幫球隊『捱埋佢』。」