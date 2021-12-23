利物浦12碼射贏李城　英聯盃4強鬥阿仙奴

英聯盃4強誕生！周四(23日)凌晨利物浦主場半力出擊迎戰李斯特城，落後2球劣勢下奮力追趕，最終靠南野拓實喺補時入波追成3比3，再喺互射12碼贏5比4驚險晉級。4強抽籤亦已出爐，利物浦將會同阿仙奴爭入決賽，另一場準決賽由車路士對熱刺。

利物浦今場大幅輪換，僅由佐敦軒達臣、羅拔圖法明奴等主力帶領一班新人作戰，開波早段明顯未能適應，13分鐘內被占美華迪兩度攻陷落後0比2。「紅軍」企穩陣腳後開始反擊，阿歷士張伯倫19分鐘接應羅拔圖法明奴傳送追成1比2，但33分鐘再被占士麥迪臣轟入世界波，半場1比3落後。

半場期間利物浦換入占士米拿、迪亞高祖達同伊巴希馬干拿迪3位主力，形勢立即扭轉，南野拓實68分鐘助攻迪亞高祖達入波，呢位日本國腳更喺補時5分鐘，禁區內冷靜一控一射追成3比3平手。賽事進入互射12碼階段，雙方頭5輪各有1人宴客，突然死亡李斯特城有賴恩貝特蘭射失，利物浦就由迪亞高祖達攻入致勝12碼。

利物浦領隊高普賽後表示：「我同班年輕球員講，上半場除咗嗰啲犯錯外，我為佢哋嘅表現、鬥志感到開心，換人係令局勢改變，南野拓實喺最佳時間入波，佢今場表現值得拎到入球。」英聯盃4強採兩回合制，但有傳聞指可能會改為1場過決勝負。