由失業到做升班功臣　勞烈斯：一切犧牲都值得

香港土生土長的勞烈斯（Vas），今季首度加盟中甲球隊梅州客家，旋即站穩主力位置，更協助球隊奪得升班中超資格。他接受本報訪問時難掩激動之情，更透露已急不及待起程回港，與久別的家人重逢，並分享喜悅。

26歲的勞烈斯，自前季港超球隊富力R＆F散班後，便回復自由身。但待業期間他並沒有鬆懈，一直維持訓練保持狀態，等待機會的到來。正當另一香港中堅梁諾恆，以千萬身價由梅州客家轉投浙江隊後，Vas始得到梅州垂青。而他亦沒有辜負球會管理層和香港球迷的期望，今季季初開始坐穩正選，在34場聯賽中踢足33場，可謂其職業生涯中首次成為主力，最終更協助梅州歷史性「衝超」，他的表現和態度絕對值得報以掌聲。

「我唔能夠形容依家有幾興奮！尤其係今季作出咗咁多犧牲，受傷、痛苦、同家人分別接近一年，但呢個成果令一切都變得值得！」Vas接受本報訪問時說。勞烈斯今季在球隊的表現令人眼前一亮，難以想像這名前港隊U23代表，在以前的球會竟然未受重用。而他亦絕對有機會，成為第二位梁諾恆，受到其他中超列強的注視，Vas坦言「任何事也可能發生」，但目前只想盡快回港放個長假，並與久別的家人重逢。「我已經出發去深圳，同『阿凱』（南通支雲中堅李毅凱）佢哋會合，之後我哋就會一齊返香港，希望可以有機會同香港嘅球迷見面啦！」他謂。