【比利時盃】哥治態勇受讓揀德過

今晚繼續上演比利時盃8強戰，頭場先有安德列治主場硬撼哥治。兩軍近況都唔錯，不過安德列治啱啱喺聯賽激戰未回得切氣，加上近年碰頭，哥治不落下風，讓球客勝有計。（周五凌晨1時45分開賽）

安德列治由前曼城隊長高柏尼執教，仍未重拾昔日霸者風範。雖然佢哋各項賽事近17仗只曾1敗，但當中有8仗打和，而喺呢17仗中竟得2仗冇失波，防守不穩，難怪喺聯賽暫時只排第4位，其中上仗面對「2哥」布魯日，一度反先之下，卻於末段失守被逼和2比2，體能消耗頗大，未必咁快回到氣。

哥治於聯賽排第7位，只落後安德列治4分，大家實力半斤八両，而且哥治各項賽事近11仗只係輸過1場，單計近3仗更贏晒，狀態絕不遜色。翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，哥治取得2勝2和1負，似乎食住安德列治，今仗係一場定生死，打和要加時，再和則要互射12碼，相信會踢得小心謹慎，哥治有得受讓咁筍，讓球客勝咪錯過。 文:法達斯維

直播表

周四8:30pm 東南錦 越南 對 泰國

有線662、602台

周五1:45am 比盃 安德列治 對 哥治

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周五4:00am 比盃 布魯日 對 奧特海維利

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