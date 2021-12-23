艾榮疑確診！籃網賽事再改期聖誕大戰危危乎

疫情在NBA繼續爆發，聯盟官方宣布由於籃網未能達到最低要求的8人參賽，因此周五拓荒者的賽事將會延期，而周日與湖人的「聖誕大戰」都可能不保，據美媒報導指如果這場矚目大戰取消的話，預計損失4000萬美元。

籃網隊內已增至10名球員觸發了聯盟的健康與安全協議，未能通過檢查，當中包幾位重量級球星占士夏登、杜蘭特及艾榮等，而連同早前對金塊及巫師要擇日再賽，這是籃網今季第三場要改期的比賽。

聯盟已累計有9場比賽改期，面對即將上演的聖誕大戰，NBA高層期望可以確保如期上演，籃網對湖人的大戰，平均票價比起上仗湖人主場對太陽高134％，最平的門票為178美元，加上這場比賽會在黃金時段的全美直播，廣告已賣出3000萬美元；這是一場NBA利益與新冠肺炎之間的戰鬥。

此外，早前籃網宣布讓艾榮歸隊的消息引發強烈批評，艾榮至今仍堅決不接種新冠疫苗，但想不到他未正式歸隊，已因懷疑染疫而落入健康與安全協議名單，籃網管理層多位員工於過去一星期先後確診，有籃網高層接受訪問時表示:「艾榮確診可謂是必然，講真我有點高興，因為這讓那些支持他反疫苗的人可以收聲。」