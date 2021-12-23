轉會窗1月重開　豪門梗有一個啱心水

冬季轉會市場將於明年1月開啟，除咗有球員會即時離隊跳槽之外，一班將於明夏約滿嘅猛將，亦可於下月開始同其他球會傾「約定加盟」，呢批準自由身球星陣容強大，足以組成一支最佳11人「明星隊」，勢必掀起一場豪門搶人暗戰。

洛里斯熱刺鋼門水準跌Watt

洛里斯2012年開始效力熱刺，鎮守球隊大門近10年，無奈歲月不饒人，近年水準下滑，並傳出會方計劃引入年輕門將，取代呢位法國國腳。事實上今季開鑼前，曾爆出曼聯有意簽入洛里斯作為迪基亞嘅替補，但因為熱刺搵唔到合適接班人未能成事。呢位熱刺隊長明夏約滿後，曼聯有可能再次出手，法甲球隊里昂亦可能係洛里斯另一個新落腳地。

艾斯派古達無憾落「車」返鄉搵食

艾斯派古達效力車路士9年，奪得包括英超在內等多項錦標，上季更以隊長身份捧起歐聯冠軍獎盃，令呢位西班牙國腳再冇遺憾，打算明夏約滿離隊，最大機會重返西班牙搵食。今季成績退步嘅西甲雙雄巴塞及馬體會，都有意簽入呢位防線全能戰士。特別係巴塞中堅碧基可能明夏退役，教練沙維希望招攬一位夠經驗嘅大將，艾斯派古達無疑係最佳人選。

魯迪格銀河艦隊想捷足先登

魯迪格一度被車路士前主帥林柏特打入冷宮，但杜曹接手後獲得重生。不過呢位德國國腳無意留隊，就算會方向佢開出14萬鎊周薪新合約，佢都無動於衷，因為有傳魯迪格已經同皇馬達成協議，明夏將以自由身加盟。皇馬上季曾經提早斟掂拜仁慕尼黑中堅阿拉巴，免轉會費簽入呢位奧地利國腳，似乎想照辦煮碗簽埋魯迪格，打造鋼鐵防線。

馬些路獎牌收集王變邊緣人

馬些路自19歲離開富明尼斯之後，2007年至今一直效力皇家馬德里，個人獎牌櫃有5個西甲、4個歐聯、4個西超盃、2個西班牙盃、3個歐超盃同4個世冠盃冠軍獎牌。不過隨住年紀漸大，佢已經淪為球隊邊緣人，上周仲確診新冠肺炎，再加上人工偏高，喺皇馬嘅日子進入倒數。巴西傳媒指馬些路好大機會返母會富明尼斯，完成職業生涯最後一段路。

連格紅魔人球心淡嗌走

一直喺曼聯蹉跎歲月嘅連格去意已決，已經拒絕球會嘅續約。連格自小加入「紅魔」青年軍，2011年升上一隊後，斷斷續續被借去李斯特城、伯明翰、白禮頓及打比郡，2015年至2020年曼聯進入動盪時代，連格喺幾位領隊麾下都冇乜機會，今年初借去韋斯咸表現神勇，曼聯突然又唔捨得放手，但新帥蘭歷克上任後，佢仍然未能取得正選，離開只係時間問題。

普巴扭計王勁難服侍

普巴係公認嘅計時炸彈，佢認真踢波時的確好勁，曾為法國贏得世盃榮譽。曼聯上兩任主帥摩連奴同蘇斯克查初期，佢都叫「正正常常」，但「蜜月期」過後，呢位中場就會扭計，一時話「受傷」缺陣，一時又怨球隊戰術唔好，受到批評時就會話畀人針對。總結而言呢位「大帝」好難服侍，就算自由身，各大豪門簽佢前真係要諗清楚。

莫迪歷義氣哥唔愁出路

球壇著名嘅「魔笛追魂」，世盃亞軍功臣，2018年打破「美C」壟斷贏得金球獎，佢效力皇馬第10年，上陣超過400場，係球隊中場指揮塔之一，同卻奧斯及卡斯米路合稱「皇馬三寶」。莫迪歷對皇馬有情有義，去年疫情爆發都願意大幅降薪續約，如果皇馬放佢離隊，只要佢想繼續比賽，相信仲有大把出路。

巴利冇鬥心隨時掛靴

「大聖爺」出道初期憑住異於常人嘅速度同技術，令球迷驚艷，效力皇馬轉眼8年，雖然期間經常受傷患困擾，但亦立過唔少功勞，2018歐聯決賽「倒掛」射破利物浦大門捧盃，係佢其中一個輝煌時刻。可惜巴利鬥心麻麻，同前皇馬主帥施丹交惡後，寧願去打高爾夫球都拒絕上陣，但當威爾斯徵召又能「復出」，球會管理層已對佢死心，雖然佢只有32歲，但就講過同皇馬約滿後會考慮掛靴。

基利安麥巴比為圓個人夢決心上「艦」

被視為新世代球王嘅麥巴比，好可能係足球史上最貴嘅「免費兵」，皇家馬德里今個夏天曾出價1.8億歐元收購被拒，似乎會係巴黎聖日耳門（PSG）最「任性」嘅決定。麥巴比一直拒絕同PSG續約，盛傳就係要實現加盟皇馬嘅夢想，雖然有傳利物浦都有意加入戰團，PSG亦希望盡最後努力游說佢續約，但種種迹象顯示，麥巴比明夏將會登陸「銀河艦隊」。

蘇亞雷斯寶刀未老多人吼

巴塞隆拿上年嫌蘇亞雷斯年紀大兼人工高，將佢「送」畀馬德里體育會，結果連西甲冠軍亦送埋畀對手。34歲嘅蘇亞雷斯同馬體會兩年合約就完結，或者又會因球會決定年輕化而和平分手。但「哨牙蘇」仍然有唔少選擇，兩間前度球會巴塞同利物浦都傳過考慮搵佢返去，如果「哨牙蘇」決定淡出「養老」，美職嘅西雅圖海灣者都係理想嘅落腳地。

迪比利夠潛力豪門爭搶

巴塞隆拿喺2017年用超過1億歐元簽奧士文尼迪比利，結果佢呢4年幾傷多過踢，今季先復出，但合約已經即將到期，巴塞雖然想同佢續約，不過呢位24歲法國翼鋒無意留隊。迪比利天賦毋庸置疑，傳聞拜仁、曼聯、阿仙奴同熱刺等豪門都想搶人，以迪比利嘅豐厚潛力兼唔使錢，相信唔少球會都願意「賭一鋪」。