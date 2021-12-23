金東進朴俊炯在香港的快樂聖誕

聖誕節對香港人來說，無疑是十分重要的節日，而對韓國人而言，重視程度更不下於國慶。效力傑志的金東進（Kim）和朴俊炯（Park）趁「足總盃」4強大戰前夕，到市內感受一下聖誕氣氛，並淺談一下這兩位韓國人今年將如何歡度佳節。

文：黃雋謙／圖：鄧曉欣

傑志暫代主教練金東進自2016年12月來港，已在香港度過了5個聖誕節，但他坦言去年才是最深刻的一次：「每年聖誕都要忙於訓練同準備比賽，上年因為疫情聯賽一度暫停，我同屋企人終於可以平靜地過一個聖誕。」基督教在韓國是主流，包括金東進、朴俊炯，以及另一「藍鳥」韓籍助教尹東憲（東亨）也是信徒之一。去年他們雖然未能回祖國慶祝，卻在香港的韓國人教會與教友聚餐和祈禱，歡欣共度佳節。「聖誕係韓國人最重要嘅節日，如果有家庭嘅人會布置屋企、食聖誕大餐；如果未結婚嘅就會同親朋好友出街慶祝。」朴俊炯道。

球員時代的金東進和朴俊炯一樣，長年在國外打拚。當中Kim曾效力俄超辛尼特，不過每年聖誕都適逢歇冬，球隊都在密鑼緊鼓備戰下半季，「而且俄羅斯人大部分都信奉東正教，佢哋都唔太重視12月的聖誕。」反而後來到泰國效力蒙通聯時，他卻曾到過當時泰超神射手，基爾頓施華的家中食大餐慶祝。而曾外流葡萄牙多年的Park，則分享當年在里斯本的經歷：「每逢12月街上都會布滿節日裝飾，因為里斯本鄰近海邊，好多人都會去岸邊開狂歡Party！不過一到聖誕正日，街上就會一片寂靜，所有舖頭都會關門，變得好無聊！」

被問到今個聖誕有何計劃時，Park大嘆自己今年要過一個「Lonely Christmas」，皆因女朋友現身處南韓，因防疫入境限制，恐怕要繼續忍受「Long D」之苦，今年聖誕唯有「騷擾」一下隊友，「好多隊友都有家室，我唯有同啲單身嘅球員出去行街，可能係Matthew（安永佳）吧！」而作為主帥的金東進，今個聖誕前夕，為準備「足總盃」4強戰恐怕有夠繁忙，不過他仍希望與一眾職球員出外聚餐，聯誼一番。

過往聖誕，傑志都會舉辦職球員聯歡會，並進行大抽獎。Kim和Park異口同聲大呻，前年的大獎——最新型號平板電腦，竟被丹尼抽中，自己卻連安慰獎都失落。今年聖誕大抽獎，Park矢志奪得大獎，「我用緊嘅電話係舊型號，依家運行已經非常慢，所以今年我希望『Mr. Ken』（傑志會長伍健）安排嘅大獎係最新型號智能電話，我係志在必得嘅！」此時，Kim手指着自己同是舊型號的手提電話，並暗笑道：「睇嚟今年嘅大獎爭奪戰況非常激烈！」

金東進Profile

出生日期：1982年1月29日（39歲）

現任職球隊：傑志

職位：暫代主教練

曾效力球隊：FC首爾、蔚山現代（韓職）、辛尼特（俄超）、杭州綠城（中超）、蒙通聯（泰超）、凱景（只列部份）

今年聖誕願望：所有球員健健康康，不再受傷

朴俊炯Profile

出生日期：1993年1月25日（28歲）

位置：中堅

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：賓荷諾雲斯（葡錦標）、FC阿爾梅斯內西斯、維塞烏（葡甲）、水原藍翼（韓職）

今季上陣／入球：9場／0球

今年聖誕願望：收到最新型號的智能電話

金東進在球員生涯贏盡榮譽，然而在教練路上，他才剛在起步階段。這名39歲少帥今季被傑志委任為暫代主教練，他直言是其榮幸，尤其是與陣中許多具質素的球員合作，更是促進彼此的進步。

初執港超衞冕球隊的教鞭，Kim有感戰術部署並非最難的一環，反而球員管理才是最具挑戰性：「助教只需遵照主教練嘅指示執行；而主教練嘅職責包括為球隊處理所有事務，因為一支團隊入面冇可能所有人都感到愉快，所以管理真係一門好難嘅學問。」

朴俊炯2020年初由水原藍翼轉投傑志，可謂不是一個最好的時機，皆因自他首仗披甲後，港超隨即因疫情而陷入停擺。幸好在休戰期間，時任助教Kim為他安排單人訓練，使他的狀態逐漸提升。加上去年9月他完成手術，解決身體的老毛病，讓他得以盡情在場上表現。「有時比賽我踢得唔太好，好在有隊友幫我改善，仲有『朱Sir』、『細榮』、Kim同『東亨』都幫到我好多，使我累積足夠信心，喺港超展示自己應有嘅實力。」Park說。

傑志在今屆「亞冠盃」創下歷史佳績，當中踢足5場分組賽的Park絕對功不可沒，其亮眼表現足以證明有能力立足亞冠賽場。不過，他不忘感謝「藍鳥」兩年來的信任，雖然上季完結後收到來自韓職、泰超等聯賽的球隊接洽，但Park堅持留隊：「我鍾意呢度，而且想證明更多，所以暫時冇計劃離開，多謝傑志信我！」