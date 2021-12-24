利物浦聯賽延期釀噩夢　對車路士突讓半臂

英超今季冠軍爭逐異常緊湊，曼城、利物浦同車路士3強鼎立，「紅軍」新年第1擊作客車路士成為爭標關鍵戰役，不過隨住拆禮物日嘅聯賽延期，利物浦左閘安德魯羅拔臣突然要喺對車路士一仗停賽，加上穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同拿比基達3位主力可能已經離隊踢非國盃，「紅軍」隨時要喺呢場爭冠大戰讓半臂。

英超周四(23日)宣布利物浦周日(26日)對列斯聯嘅聯賽，因列斯聯有多位球員確診而延期，嚴重打擊利物浦嘅部署。利物浦左閘安德魯羅拔臣早前對熱刺食紅牌停賽3場，對列斯聯本來係佢第2場波監，但聯賽延期令刑期順延，作客車路士一戰突然變成安德魯羅拔臣最後一場停賽，呢位蘇格蘭國腳今季14場聯賽正選，5次助攻係隊中第3多，重要性不庸置疑。

屋漏偏逢連夜雨，1月9日展開嘅非國盃決賽周，亦令利物浦3大球星穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同拿比基達暫時離隊，據報「紅軍」正同各隊足總磋商，希望可以畀3位主力踢埋對車路士嘅大戰先至歸隊，但成事機會未見樂觀；原本車路士亦有薛耶治同艾度亞文迪2名非洲兵，但薛耶治周五(24日)意外落選摩洛哥大軍名單，意味佢可以「免役」，令利物浦更加蝕底。