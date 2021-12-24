非國盃英超32人名單　邊隊最大鑊？

非國盃決賽周逐漸逼近，各支爭標勁旅都已經公布參賽名單，最少32位英超球員將會缺陣可能長達1個月嘅賽事，利物浦、阿仙奴等勁旅都受到好大影響，不過講到最大打擊嘅球隊，似乎係「大黃蜂」屈福特，佢哋有5位主力要出戰非國盃，而且伊斯美拿沙亞、艾曼紐丹尼斯等都係靈魂人物，領隊雲尼亞里認真頭痛。

決賽周喺1月9日展開，根據國際足協規定，入選球員喺12月27日就要返國家隊報到，依家多間英超球會都同各足總協調放人時間，不過代表全球超過40個聯賽嘅組織World Leagues Forum，周五(24日)向國際足協發出公開信，要求將球會放人時間延遲至1月3日，國際足協方面暫時未有回應。

英超非國盃球員一覽

阿仙奴●奧巴美揚(加蓬)、湯馬士柏迪(加納)、尼高拉斯比比(科特迪瓦)、艾利尼(埃及)

阿士東維拉●貝特蘭查奧爾(布基納法索)、馬莫特查斯古特(埃及)

賓福特●法蘭安耶卡(尼日利亞)*

白禮頓●比蘇馬(馬里)*

般尼●哥尼特(科特迪瓦)

車路士●艾度亞文迪(塞內加爾)

水晶宮●佐敦阿休(加納)、韋費特沙夏(科特迪瓦)、高耶迪(塞內加爾)

愛華頓●伊禾比(尼日利亞)*

李斯特城●艾馬迪(加納)、伊恩拿祖(尼日利亞)*、南柏斯文迪(塞內加爾)、尼迪迪(尼日利亞)*

利物浦●拿比基達(畿內亞)、穆罕默德沙拿(埃及)、沙迪奧文尼(塞內加爾)

曼城●馬列斯(阿爾及利亞)*

曼聯●艾歷拜利(科特迪瓦)

修咸頓●迪贊尼普(馬里)*

屈福特●艾曼紐丹尼斯(尼日利亞)*、伊美美拿沙亞(塞內加爾)、杜斯特伊岡(尼日利亞)*、伊迪保(尼日利亞)*、阿當馬仙拿(摩納哥)

韋斯咸●賓華馬(阿爾及利亞)*

狼隊●路曼沙斯(摩洛哥)、韋利保利(科特迪瓦)

*未落實