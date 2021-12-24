金球+撲救　費利浦薩‧顏翱天分膺11月最佳

今季獲Hanstti Soccer支持的每月「最佳金球」和「最佳撲救」選舉，較早前已經完成了公眾投票，最終晉峰的巴西籍前鋒利浦薩，以及香港U23門將顏翱天，同膺11月份最佳。

隨晉峰第二季征戰港超聯的費利浦薩，今季演出有顯著進步，多次取得關鍵入球，當中更不乏「世界波」。好像上月20日晉峰假大埔運動場對標準流浪的「菁英盃」賽事中，費利浦薩不僅梅開二度，其71分鐘的入球，更結合了個人突破和遠射腳頭，因而獲大量球迷投票支持，得以脫穎而出，榮膺11月份「最佳金球」。

「好開心可以攞獎！雖然入球嘅係我，但如果冇隊友嘅努力，我根本唔可能取得入球，感謝每一位晉峰嘅隊友，同時亦要感謝上主，我會繼續做好我嘅工作！」費利浦薩充滿感激之情道。

雖然香港U23在「足總盃」8強吞掉東方龍獅「4蛋」，但首度替香港U23正選把關的顏翱天，其表現查實並不太差，全靠他當日左飛右撲，該隊才不致以更大比數落敗。其中「Sky」下半場飛身救出對方鋒將林恩許的近頂，更獲不少球迷視為全場最精彩的撲救鏡頭。結果，顏翱天這記飛撲讓他高票當選11月份「最佳撲救」。

「梗係開心啦！多謝一班成日同我一齊加操嘅隊友，同畀機會我嘅教練團。我想趁呢個機會，多謝之前教咗我好多嘢嘅『何Sir』(即晉峰龍門教練何國泉)，同埋依家香港U23嘅守門員教練『陳Sir』(即陳振宇)，全靠佢哋我先有機會追尋我嘅夢想。」顏翱天說。

費利浦薩和顏翱天除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座和禮物包外，亦自動躋身季尾的總選。12月份「最佳金球」和「最佳撲救」將於下月初，在facebook專頁「我撐本地波」接受公眾投票，支持港超聯的球迷請踴躍投票。