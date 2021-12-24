兄長劉知名等港將確診　劉慕裳同房慶祝高危

香港體育學院今日（24日）公布，5個空手道運動員包括劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒和梁文謙，在哈薩克完成亞洲錦標賽後，返港確診新冠肺炎，已送院治療。同行10個運動員、3個教練和工作人員被列為密切接觸者，已前往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。

體院發聲明指，38個空手道運動員、教練和工作人員，上月起分批出戰兩項國際賽，包括11月16至21日於杜拜舉行的世界錦標賽，及12月18至22日於哈薩克舉行的亞洲錦標賽。

劉慕裳個人社交網周四（23日）上載相片及影片，見她與哥哥劉知名及隊友在房間慶祝，劉知名確診，劉慕裳有機會中招。

首批12個運動員和1個總會團長在本月21日回港，正在檢疫酒店隔離，未有確診新冠肺炎。第2批有全運銅牌得主劉知名在內的18人，昨晚從哈薩克經首爾飛抵香港，在香港國際機場檢測呈陽性反應，由衛生署安排送院治療。其餘4個運動員和3個教練，包括東京奧運銅牌得主劉慕裳，已抵達美國及英國訓練，另外4人前往杜拜集訓。體院社區關係及市務總監李忠民接受本報查詢，稱劉慕裳未有染疫。

這是香港空手道隊繼去年3月，李振豪、曾綺婷及周家謙從法國集訓，回港「中招」需要留醫後，再有隊員染疫。另外，香港體操隊教練沙治上月結束烏克蘭訓練，準備登機回港前，首次檢測也呈陽性反應。不過，李忠民澄清，沙治在後續兩次檢測結果都是陰性，證實沒有確診。

李忠民續指，目前全世界受疫情影響，「幾小心都有機會中」，未有計劃限制港將外出比賽：「其他國家，或國內運動員都會外出比賽，唯有小心一點。每個運動員出去前，體院醫療團隊都會對該地方進行評估，高風險就不會去，可以去的，都是較安全的，而且大家已打齊疫苗。」