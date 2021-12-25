曼聯同19歲新星續約4年半　打造C朗接班人

曼聯正式宣布同19歲新星艾蘭加續約4年半，打造鋒線新旗幟！自從蘭歷克成為紅魔鬼看守領隊之後，着意栽培年輕球員，佢最欣賞艾蘭加，成功說服會方向呢位瑞典前鋒開出長約，預料將會獲得重用，將來成為C朗接班人。

艾蘭加雖然係瑞典人，但12歲已經獲曼聯簽入，成為青年軍球員，上年夏天得到前主帥蘇斯克查提拔，有份參加季前備戰，並喺上季季尾對李斯特城，首次喺英超上陣，其後更喺煞科戰對狼隊，取得職業生涯首個英超入球。

艾蘭加今季已經為曼聯上陣3次，包括最後1場歐聯分組賽以正選身份出戰年青人，蘭歷克對於艾蘭加嘅表現讚不絕口，認為佢充滿活力，有速度又有技術，仲擁無畏無懼嘅勇氣，英國傳媒指艾蘭加嘅堅強性格及效率，非常適合蘭歷克嘅戰術。

蘭歷克仲話栽培年輕球員屬於曼聯嘅DNA：「由畢樹比年代開始，曼聯就特別重視年輕人，呢種做法已經成為曼聯DNA，費格遜執教27年，球隊一直保持呢個傳統，我會令年輕球員知道，佢哋可以獲得足夠上陣機會。」

事實上，曼聯星級射手C朗已經36歲，卡雲尼亦年屆34歲，加上安東尼馬迪爾好可能離隊，相信艾蘭加續約之後，將來可以喺曼聯扮演重要角色。