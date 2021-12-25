2021年香港體壇大豐收　全靠相信自己

2021年，是香港體壇豐收的一年。東京奧運1金、2銀、3銅、殘奧2銀、3銅、全運2金、5銅，還有游泳世界紀錄……無一不在告訴我們「相信」兩個字——相信自己，相信香港運動員，相信香港這個小小城市，能與世界列強競爭，相信香港等於「世界級」。讓我們回顧港將一年來的精彩表現，今年快要結束，但一切只是高峰的開始。

●奧運冠軍逆轉勝 張家朗小地方大能耐

2021年7月26日，東京奧運花劍個人賽，張家朗落後博洛達卓9比14，心想：縮在後面，再後退也不是辦法。他主動進攻，連取6分，脫下面罩，把右手掌放在耳邊，成為今年（大概不只今年）體壇最振奮人心的畫面。再過兩關，站上頒獎台最高一級，接過香港等待25年的金牌，他說：「香港是一個小地方，但可以做很多事。」

經歷懷疑卻未放棄

用「過山車」總結張家朗的一年，有點俗套，但的確如此。他試過跌出世界排名前16，如果香港沒有拿到團體賽資格，附帶3張個人賽入場券，大概無緣奧運。「我是不是沒實力，不適合打劍？」「劍神」也有懷疑自己的時候。正是這些時候，告訴我們「神以前都係人」：「只要努力，別放棄，就會做到，不要覺得奧運冠軍很難。」

從奧運回來（張家朗因膝傷退出全運），他接廣告接到手軟，也頻繁出席活動，卻未有忘本，連續稱霸兩項本地賽。現在人在巴黎，準備迎接一連串的世界盃，期待我們心中的「世一」登上這個位置。

●躋身世界頂尖泳手 何詩蓓奧運兩銀再破世績

2021年，是何詩蓓的豐收年。她在東京奧運200米自由泳，以破亞洲紀錄的1分53秒92摘銀，是香港首面奧運游泳獎牌；來到100米自由泳，更3度刷新亞績，游出52秒27添銀，成為首個同屆奧運連奪兩牌的港將。她告訴我們：「I belong here（我屬於這裏）。」香港泳手可以打破歐美澳壟斷，可以達到「世界級」。

踏上巔峰依然謙遜

奧運後，何詩蓓把「世界級」演繹得淋漓盡致，在國際游泳聯賽（ISL）創下200自跨季17連勝，幫助Energy Standard重奪冠軍。相隔不足半個月，她在世界短池錦標賽200自，造出1分50秒31，成為香港游泳史上首個世界冠軍、世界紀錄保持者。以為完了？她再在100自封后，非主項400自奪銅，榮膺今屆賽事最佳女泳手，完美收爐。

忽然想起，2017年世界大學生運動會，19歲的何詩蓓初露鋒芒，被稱為香港的世界級泳手，她連忙否認，說自己年紀還小。24歲的她依然年輕，依然謙遜，無可否認的，屬於世界頂尖行列，也屬於香港。

●拚盡奪銅已無悔 李慧詩雙腿踩出彩虹

當張家朗贏下首金，何詩蓓連摘兩銀，女乒和劉慕裳同日奪銅……我們都想像過，李慧詩橫掃雙金的畫面。但東京奧運不是電影，沒有大團圓結局。

她在競輪賽出局、爭先賽200米資格賽只排第9，輸過，復活過，最後擊敗德國車手軒治，用一面銅牌訴說人生：「大家好大期望，我都想贏金牌，但人生就是這樣，好用力完成一件事，雖然未能如願，但盡力過，已無悔。」

9年，3屆奧運，兩面銅牌。李慧詩刻意轉過頭，讓香港記者拍照，走下頒獎台，走入生涯尾聲。從全運（收穫1金1銅）回來，她說：「我還深愛單車，但已準備慢慢退下來。」無論杭州亞運是否「女車神」的最後衝刺，她已用雙腿踩出蕩氣迴腸的人生。

●憑信念一直堅持 劉慕裳煉成空手道傳奇

東京奧運新增空手道，但巴黎奧運拒絕納入這個項目。就這樣，劉慕裳在可一不可再的舞台，以幾套招式包括「泊拔砦」、「一百零八手」、「安南大」和「北谷屋良公相君」，一路過關斬將，拿下一面銅牌。 一套套狠厲的「形」背後，是磨練、堅持和信念。

為了奧運，劉慕裳走遍世界，疫情爆發，也隻身留在美國邁阿密，只能偶爾撥電話回家，解思鄉之愁。很辛苦，很累，但獎牌這回事，「一係有，一係冇，我不可讓自己後悔。」

劉慕裳給香港人的寄語，是11歲初初習武，到29歲站上奧運頒獎台，始終堅守的信念：「相信自己，裝備自己，當機會來臨，要有兩手準備才可以發揮。」奧運完了，旅程未完；她在世錦、亞錦接連奪銅，繼續煉成劉慕裳的傳奇。

●微笑劍后貢獻香港江旻憓獲選傑青

「微笑劍后」江旻憓（Vivian）今夏第2次出戰奧運會，兩年前排名曾高踞世界第一的她意外於重劍個人賽8強，不敵俄羅斯小將，仍突破上屆16強止步的成績。賽後她非常失望，更3次道歉。

其後Vivian化悲憤為動力，首次參加全運會的她更以一劍之差，勇挫東京奧運金牌得主孫一文摘銅，贏得香港運動員在全運會該項目的第一面獎牌，年尾亦接連在「香港公開劍擊賽」及「挑戰盃劍擊錦標賽」贏得冠軍。她承諾來年會繼續努力，力爭重返「世一」位置，就讓我們一起期待她的好消息。

運動員價值不只勝負

說到場外成就，這位27歲「劍后」今年10月當選十大傑青，是今屆唯一運動員及女性奪得殊榮。近月Vivian趁着留港的時間，積極回饋社會，不時出席校訪活動，向青少年推廣運動。她表示：「疫情期間給予自己反思的時間，覺得運動員的價值，不應只得輸贏和獎牌，期望用運動員身份作出貢獻。」

●克服不可能殘疾運動員齊閃耀

香港殘疾運動員一直努力不懈，努力終於「被看見」。今屆殘奧首次有香港電視台轉播，廣大市民終於首次在電視見證一班港將，戰勝各種「不可能」。

東京殘奧首度增設羽毛球項目，朱文佳和陳浩源分別贏得SH6級（短肢組）銀牌及WH2級銅牌，為香港寫下歷史。其他港將亦發揮出色，17歲小將王婷莛贏得女子乒乓球TT11級單打銅牌；「5朝元老」梁育榮突破年齡界限，再奪硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌，他另外和劉慧茵及黃君恒合作，贏得混合BC4級雙人賽銀牌。香港代表團今屆賽事共贏得2銀3銅，在疫情窘境下為港人帶來正能量。

●揚威全運公路賽李思穎爆驚喜

「第14屆全國運動會」於9月上演，今屆賽事最大驚喜，絕對是年輕港將李思穎創下歷史，勇奪女子單車公路個人賽金牌，拿下港隊在該項目「史上第一金」。

能夠在自己的非主項「封后」，李思穎亦感到意外，賽後她歸功於隊友，甚有大將之風。連同「牛下女車神」李慧詩在場地單車賽的1金1銅，以及梁嘉儒在全能賽贏得的銅牌，香港單車隊今屆共收穫4面獎牌。

其實這位20歲港隊新星一直「主攻」場地單車全能賽，今屆全運會她亦取得第4名。港隊總教練沈金康認為，李思穎的潛力不錯，有力於更高水平賽事得獎。

●籃壇跨過「疫」境南華銀牌封王

本地籃壇因疫情停擺兩年，今年正式重啟，實為本地籃球迷福音。

高級組銀牌賽9月展開，不少球員因疫情缺少比賽而影響狀態，南華卻是少數保持上佳狀態的球隊，體能及對抗性均屬甲一之最，表現令人眼前一亮。最終這支甲一班霸強勢殺入決賽，擊敗近年爭冠勁敵滿貫，以全勝姿態封王，連同甲一組聯賽至今錄得跨季26連勝。

「紅軍」南華能否再下一城，實現「三冠王」驕人成績，令人期待。值得一提是，東方龍獅5月與滿貫「蒙着嘴」進行慈善賽，為復甦球壇踏出重要一步。

●吳安儀挑戰男子桌球職業賽

「四眼cue后」吳安儀（圖）今年歷史性獲得兩季男子桌球職業賽外卡，10月飛往英國圓夢，先後出戰德國大師賽、全英桌球賽及蘇格蘭公開賽。

其中在蘇格蘭公開賽外圍賽，「安儀」面對世界排名第6的梅菲，一度領先下僅敗3比4，只差一點便創下歷史，成為首位打贏世界前10球手的女將。不過這3個月的巡迴賽之旅，對她來說絕對是獲益良多，不但有機會約戰「火箭」奧蘇里雲，回到女子賽更有神勇表現，成功擊敗世界「一姐」伊雲絲，時隔4年再次嘗得成為伊甸大師賽冠軍的滋味。