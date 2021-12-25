聖誕有好波睇！東南錦4強印尼再戰新加坡

周六(25日)晚東南亞錦標賽4強次回合，印尼4日內再戰新加坡，兩隊首回合踢成1比1。由於受到疫情影響，4強至決賽都由新加坡獨力舉辦，因此新加坡兩回合賽事都有主場之利。雖然新加坡係4屆冠軍，但攻擊力偏弱，面對年輕力壯嘅印尼未見優勢，兩隊勢均力敵下踢法偏向保守，博2.5球入球細好路。（有線662及602台周六晚8時30分直播）

新加坡攻力偏弱

新加坡喺小組僅以次名出線，而且同組對手實力唔強情況下4場只入7球，鋒力明顯偏弱，加上主力前鋒郭俊誼因為膊頭受傷，肯定錯過今屆賽事，進一步削弱新加坡嘅入球能力。新加坡日本籍領隊吉田達磨向來唔係主攻型教頭，加上喺主場出擊亦面對極大壓力，今仗難免會以穩陣波行先。

印尼雖然從未贏過東南錦冠軍，但呢支年輕新軍活力十足，於分組賽更力壓衛冕嘅越南首名晉級，喺經驗豐富嘅南韓教練申台龍帶領下，球隊踢出高效率整體足球，防守非常穩陣，無懼新加坡進襲。翻查兩隊過去7次交鋒，有5次總入球都係2球或以下，今場開出中位數2.5球細機會高。

直播表

周六8:30pm 東南錦 印尼Vs新加坡

有線662、602台